الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية

ينتظر الطلاب وأولياء الامور تحديد موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023 بعد اعتمادها وإعلانها في أغلب محافظات الجمهورية اليوم الأحد وإعلانها عبر البوابات الالكترونية لمديريات التربية والتعليم في هذه المحافظات، وتوفيرها مجانًا في المدارس لكل الطلاب . 

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023.

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موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا عقب الانتهاء من عمليات التصحيح  وتدقيق النتيجة واعتمادها من محافظ المنيا مباشرة ليتم توفيرها عبر البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا وفي المدارس مجانًا . 

وواصلت محافظة المنيا أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الاول ٢٠٢٢-٢٠٢٣، داخل ٣ كنترولات فرعية بمراكز المنيا وملوي وبني مزار، وتتم مراجعة أوراق الإجابات بدقة للحفاظ على حقوق الطلاب والطالبات.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، حمدى السيد اسماعيل،  انتظام أعمال التصحيح داخل كنترول المنيا، والذي يضم إدارات المنيا وسمالوط، وكنترول بني مزار والذي يضم إدارات بني مزار والعدوه ومغاغة ومطاي، وكنترول ملوي والذي يضم ملوي ودير مواس وأبوقرقاص، مشيرًا إلى التزام المصصحون بمراعاة نماذج الإجابة والتقديرات وتوزيع درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي  لصالح الطالب مع مراعاة الدقة والسرية، في أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة في المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.

البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا

زادت عمليات البحث عن البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا مع انتظار الطلاب وأولياء الامور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023 التي من المقرر إعلانها في مدارس محافظة المنيا وتوفيرها للطلاب بالمجان، كما سيتم توفيرها عبر صفحة  مديرية التربية والتعليم لمحافظة المنيا على منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

ويستطيع الباحثون عن البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا الضغط على الرابط التالي للدخول عليها http://minia.gov.eg ،  والتي توفر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس. 

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موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

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بوابة القليوبية التعليمية.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

ويأتي توزيع درجات الشهادة الاعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الاول  بـ 40 درجة لمادة اللغة العربية ، ومادة اللغة الإنجليزية 30 درجة، ومادة الدراسات الإجتماعية 20 درجة، ومادة الرياضيات 30 درجة، ومادة العلوم 20 درجة، ليكون المجموع الكلي لكل المواد في الترم الاول هو  140 درجة.

الشهادة الاعدادية تيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا البوابة الالكترونية لمحافظة المنيا نتيجة الشهادة الاعدادية موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا توزيع درجات الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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