الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

الاعدادية
الاعدادية

اعتمدت أغلب مديريات التعليم نتيجة الشهادة الاعدادية أمس الأحد وإعلانها في المدارس وبعض المواقع الالكترونية للمديريات التي تملك رابط إلكتروني.

نتيحة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023

وحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لابد من إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الأسبوع الجاري قبل بدأ الفصل الدراسي الثاني.

ولم تعتمد محافظة المنوفية نتيجة الصف الثالث الاعدادي حتى الآن لذا زادت عمليات البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الامور ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 . 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

ازداد تساؤل الطلاب وأولياء الامور عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بعد أن أعلنتها أغلب المحافظات أمس الأحد ، وقالت محافظة المنوفية في تصريحات صحفية لها اليوم الأثنين أنه تم تحديد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية خلال الاسبوع الجاري بناءًا على تعليمات وزير التربية والتعليم بضرورة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية قبل انتهاء اجازة الترم الاول الخميس المقبل. 

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وأوضحت محافظة المنوفية في تصريحاتها الإعلامية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الأربعاء المقبل وتوزيعها على المدارس بعد اعتمادها من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون .

وتعطي المحافظة بعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية فرصة لتقديم التظلمات لإعادة جمع الدرجات بالمواد التي يقدم بها الطالب طلب تظلم . 

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 82 ألفًا و510 طلاب وطالبات ، 

البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية

توفر البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية عقب اعتمادها من محافظ المنوفية ويستطيع الطلاب الحصول عليها عبر البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا ، ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بطالب الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية فقط لتظهر النتيجة عقب اعتمادها فورًا . 

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية  قد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من 18 يناير إلى 25 يناير وبدأت أعمال التصحيح فورًا عقب أمتحان كل مادة على حدة ومازالت أعمال التدقيق الأخيرة تتم في الكنترولات حتى الآن وشدد المحافظ على عدم تسريب النتيجة لأى شخص من الكنترول إلا بعد اعتمادها وإظهارها في المدارس لكل الطلاب مجانًا . 

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