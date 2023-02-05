الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد نهاية إجازة نصف العام 2023 وبدء الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني

توقفت الدراسة في المدارس والجامعات مع بدء إجازة نصف العام 2023 والتي حددتها كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي مع الخارطة الزمنة للعام الدراسي الجاري 2022-2023، التي تم وضعها في سبتمبر الماضي. 

وزادت عمليات البحث مع انقضاء اسبوع من اجازة نصف العام عن موعد نهايتها، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي موعد نهاية اجازة نصف العام 2023.

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موعد نهاية اجازة نصف العام في المدارس

بدأت إجازة نصف العام لطلاب المدارس  من  الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الأول والثانى الثانوى، بداية من السبت الماضي الموافق 28 من شهر يناير الماضي ، وتستمر لمدة أسبوعين حيث تأتي نهاية اجازة نصف العام في المدارس وفقًا للخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق 9 فبرايرالجاري .

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وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس الحكومية والخاصة يوم الأحد الموافق 12فبراير الجاري، ويكون عدد الأيام الفعلية للدراسة في الفصل الدراسي الثانى بعد حذف الإجازات الرسمية 96 يوما، وينتهى يوم الخميس الموافق 8 من شهر يونيو القادم 2023.

موعد إجازة نصف العام لطلاب الجامعات

بدأ طلاب الجامعات اجازة منتصف العام في يوم السبت الموافق 28 يناير الماضي وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير الجاري وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها المجلس الأعلى للجامعات . 

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الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 للعاملين في القطاع الخاص والعام

ويعود طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة إلى الدراسة عقب انتهاء اجازة نصف العام لتبدأ في  يوم السبت الموافق 11 من شهر فبراير الجاري 2023، ويكون عدد الأيام الفعلية في الترم الثاني  بعد حذف الإجازات الرسمية 96 يوما، وينتهى يوم الخميس الموافق 8 من شهر يونيو القادم 2023.

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إجازة نصف العام موعد نهاية اجازة نصف العام الفصل الدراسي الثاني الترم الثاني الإجازات الرسمية

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