الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 للعاملين في القطاع الخاص والعام

يكثف المواطنون البحث عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 وهي المدفوعة الأجر للعاملين في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد التي احتفل المسيحيين الأرثوذكس يوم 7 يناير بذكرى عيد الميلاد المجيد.

الإجازات الرسمية فى يناير 2023

تشمل العطلات الرسمية أو الإجازات الرسمية في شهر يناير يومين إجازة رسمية وهما إجازة عيد الميلاد المجيد، وأيضًا إجازة يوم 25 يناير في ذكرى عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، كما يلي:

إجازة 25 يناير: يوافق يوم 25 يناير إجازة عيد الشرطة وأيضًا يوم احتفال عيد ثورة 25 يناير، ويوافق يوم 25 يناير 2022، وجرت العادة أن يتم ترحيل يوم الإجازة إلى يوم الخميس التالي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 للمدارس

تحدد موعد إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس لتبدأ خلال الفترة من يوم 28 يناير 2023، وحتى يوم 9 فبراير 2023، والتى تصل إلى 15 يومًا.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لطلاب مدارس جميع المراحل التعليمية يوم 11 فبراير 2023 والذى يمتد حتى يوم 8 يونيو 2023، وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي يوم 9 يوليو 2023.

الإجازات الرسمية خلال شهري فبراير ومارس 2023

لا توجد أي إجازات رسمية خلال شهري فبراير ومارس 2023

الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2022

يتضمن شهر إبريل إجازة عيد شم النسيم وإجازة عيد الفطر المبارك كما يلي:

موعد إجازة عيد شم النسيم 2023

يوافق يوم عيد شم النسيم يوم الإثنين 17 أبريل 2023، وفى الغالب لا يتم ترحيل يوم الإجازة.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

يأتي موعد عيد الفطر المبارك يبدأ يوم السبت 22 أبريل 2022، وفق الحسابات الفلكية، ويتم منح إجازة رسمية لعدة أيام خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء.

يوافق يوم عيد تحرير سيناء يوم الإثنين 25 أبريل 2023، وجرت العادة على ترحيله إلى يوم الخميس.

الإجازات الرسمية خلال شهر مايو 2023

موعد إجازة عيد العمال 2023

يوافق يوم عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023، وجرت العادة على أن يتم ترحيل إجازة عيد العمال إلى يوم الخميس التالي.

الإجازات الرسمية خلال شهر يونيو 2023

توجد إجازتان خلال شهر يونيو 2023.

إجازة يوم وقفة وعيد الأضحى المبارك

ويوافق يوم وقفة عيد الأضحي فلكيًا يوم الأربعاء 24 أبريل 2023.

إجازة عيد ثورة 30 يونيو 2023

ويوافق يوم إجازة عيد ثورة 30 يونيو يوم الجمعة 30 يونيو.

الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2023

إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

أجازة عيد ثورة 23 يوليو يوم الأحد 23 يوليو 2023.

العطلات الرسمية خلال شهر أغسطس 2023

لا توجد إجازات رسمية خلال شهر أغسطس.

الإجازات الرسمية خلال شهر سبتمبر 2023

توجد إجازة وحيدة خلال شهر سبتمبر هي إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق الأربعاء 27 سبتمبر

الإجازات الرسمية خلال شهر أكتوبر 2023

يتم الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2022.

الإجازات الرسمية خلال شهر نوفمبر وديسمبر 2023

لا توجد إجازات رسمية في شهري نوفمبر وديسمبر 2023

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