موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 وباقي الإجازات الرسمية في مصر

مع بداية العام الميلادي الجديد 2023 يكثف البحث عن الإجازات الرسمية ومنها الإجازات الدينية أو العامة وعلى رأسها عيد الأضحى إذا ينتظر المصريون بداية العام الجديد للاستفادة من الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر استقبال فيكثر البحث عن مواعيد الاجازات الرسمية 2023، وما هي أجندة العام الجديد وأهم المناسبات الرسمية للقطاعين العام والخاص بالدولة، فضلا عن مواعيد الأعياد الدينية والقبطية.

الإجازات الرسمية 2023

ويجري المواطنون عمليات بحث متكرر عبر محرك «جوجل» عن عبارة مواعيد الإجازات الرسمية 2023، حتى صارت من العبارات الأكثر بحثًا، لذا يرصد موقع «الدستور»، لقرائه خلال السطور التالية مواعيد الاجازات الرسمية 2023 للقطاعين العام والخاص.

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

ويبدأ عام 2023 بقائمة من الإجازات الرسمية والتي نبدأها من شهر يناير، مرورًا بنهاية العام، بالإضافة للإجازات المحددة الرسمية للقطاعين العام والخاص وهي يومين الجمعة والسبت، ونستعرض الإجازات فيما يلي:

- يوم الأربعاء الموافق 25 يناير: عيد الشرطة.

- يوم الإثنين الموافق 17 أبريل: عيد شم النسيم.

- يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- يوم الإثنين الموافق 1 مايو: عيد العمال.

- يوم الجمعة الموافق 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

- يوم الأحد الموافق 23 يوليو: عيد الثورة.

- يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر: ذكرى حرب أكتوبر.

مواعيد الإجازات الرسمية 2023 للقطاعين العام والخاص

مواعيد الإجازات الدينية 2023

هناك قائمة من الاجازات الرسمية الدينية خلال 2023 للقطاعين العام والخاص، وفقا للتقويم الهجري للمسلمين وهي كالتالي:

- تبدا الإجازات الدينية في شهر أبريل، حيث يحل عيد الفطر 2023 خلال يومي الجمعة 21 أبريل، والسبت 22 أبريل.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

وتبدأ إجازة عيد الأضحى 2023، من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، فضلا عن إجازة يوم وقفة عرفات.

- تستمر عيد الأضحى المبارك يومي الأربعاء 28 يونيو والخميس 29 يونيو 2023.

- وتحل رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو2023 .

- المولد النبوي الشريف الأربعاء 27 سبتمبر.

إجازات المناسبات الدينية الرسمية 2023 القبطية

مواعيد الإجازات الدينية المسيحية 2023

وفيما يخص مواعيد الاجازات الدينية القبطية 2023 كالتالي:

- يوم السبت الموافق 7 يناير عيد الميلاد القبطي.

- يوم الأحد الموافق 16 أبريل عيد الفصح القبطي.