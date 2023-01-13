الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد الإجازات الرسمية 2023.. العطلات الدينية والوطنية

اجازة
اجازة

مواعيد الإجازات الرسمية خلال العام الميلادى الجديد 2023، من المواضيع التى يهتم بالحث عنها قطاع عريض من المواطنين عبر محرك البحث “جوجل”.

الإجازات الرسمية 2023 للعاملين بالقطاع العام والخاص

أولى الإجازات الرسمية.. عيد الميلاد 2023

إجازة "عيد الميلاد المجيد" هى أولى الإجازات الرسمية لعام 2023 وهى تكون  يوم السبت 7 يناير 2023.

إجازة 25 يناير عيد الشرطة 

فى 25 يناير.. يحتفل المصريون بعيدى الشرطة وعيد ثورة يناير وهو يزامن يوم الأربعاء الموافق 25 يناير حيث يتم الاحتفال كل عام يوم 25 من يناير .

عيد تحرير طابا

عيد تحرير طابا يوم الأحد 19 مارس يتم احتسابه اجازة رسمية مدفوعة الأجر. 

عيد شم النسيم

عيد يتم احتسابه كإجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة ويوافق 17 أبريل  من كل عام ميلادى.

إجازة عيد الفطر 2023

إجازة عيد الفطر المبارك تأتى هذا العام يوم 21 أبريل، حسب تصريحات معهد البحوث الدراسية وإجازة عيد الفطر ثلاث أيام وهى أجازة مدفوعة الأجر.

إجازة عيد تحرير سيناء

عيد تحرير سيناء: إجازة مدفوعة الأجر يوافق 25 أبريل من كل عام ميلادى. 

إجازة عيد العمال 

عيد العمال يحتفل به العالم يوم 1 مايو وهو يوم اجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملني بالدولة  

إجازة وقفة عرفات

إجازة وقفة عرفات تأتى بحسب تصريحات معهد البحوث الدراسية، يوم الثلاثاء 27 يونيو، الموافق 9 ذو الحجة وهى أجازة مدفوعة الاجر لجميع العالمين بالدولة. 

إجازة عيد الأضحى 2023

إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ الأربعاء 28 يونيه الموافق 10 ذو الحجة وتستمر لثلاثة أيام. 

موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

تعرف على موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

ثورة يونيو

فى 30 من يونيو.. يحتفل المصريون بعيد ثورة يونيو وهي إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة المصرية وهى إجازة مدفوعة الأجر.

عيد رأس السنة الهجرية

عيد رأس السنة الهجرية ياتى حسب تصريحات وتوقعات معهد البحوث الفلكية يوم الأربعاء 19 يوليو، وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر .

ثورة 23 يوليو

يحتفل المصريون بعيد ثورة 23 يوليو وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر. 

إجازة المولد النبوى الشريف 

ويكون المولد النبوى الشريف الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد النصر 6 أكتوبر

وفى السادس من أكتوبر يحتفل المصريون بعيد النصر على العدو الصهيونى وهو إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

الاجازات الرسمية 2023 عيد الشرطة إجازة 25 يناير عيد تحرير طابا عيد شم النسيم اجازة عيد الفطر 2023 اجازة عيد الأضحى 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

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