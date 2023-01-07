تعرف على موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023.. يبحث طلاب المدارس والجامعات، عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، عبر محركات البحث جوجل.



موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

ووفقا للخريطة الزمنية التي اقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس بداية من رياض الأطفال وحتى الثانوي، حيث تمتحن كل الصفوف الدراسية عدا الثالث الثانوي والصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية بعد نهاية الترم الأول ثم يحصل جميع الطلاب على إجازة يعقبها النصف الثاني من العام الدراسي.

وتنتهي إجازة منتصف العام الدراسي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، وتبدأ الدراسة في الترم الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023.



موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 98 يوما بعد حذف أيام الإجازات الرسمية، وللفصل الدراسي الثاني 56 يوما بإجمالي 154 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.



وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وأوضحت الوزارة في الخريطة الزمنية أن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة، وفي حالة تعارض موعد إجازة منتصف العام مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة.

وتشمل المواعيد الواردة في خريطة العام الدراسي 2022-2023 جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يذكر أن موعد إجازة الترم الأول للجامعات ستبدأ في يوم السبت 28 ينايرالجاري، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي 2023 لمدة أسبوعين وتنتهي يوم 9 فبراير 2023.



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالأزهر 10 فبراير حيث تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لجامعة الأزهر حتى الخميس 26 يناير 2023، وبعدها سيبدأ الطلاب إجازة نصف العام الدراسى 2023 والتي تستمر خلال الفترة من السبت 28 يناير 2023م وحتى الخميس 9 فبراير 2023.

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