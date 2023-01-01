حددت الخريطة الزمنية للدراسة موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 قبل بدء العام الدراسي الجاري بعدة أسابيع.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء اجازة نصف العام التي تبدأ في فبراير المقبل بعد انتهاء كافة صفوف النقل والشهادة الاعدادية من أداء امتحانات الترم الأول الجارية خلال هذا الشهر، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس والجامعات.

بداية الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والتي تكون في 19 فبراير المقبل، وطبقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يستمر الفصل الدراسي الثاني حتى 9 يونيو 2022.

لتصل مدة الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022 إلى 97 يومًا على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والصف الثالث الاعدادي يوم 7 مايو 2022.

موعد بداية الترم الثاني للجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية الترم الثاني للجامعات والذي يبدأ من 11 فبراير 2023 ويستمر لمدة 16 أسبوعًا، على أن ينتهى الترم الثاني من الدراسية في الجامعات يوم الخميس 1 يونيو 2023، على أن تعقد امتحانات نهاية الترم الثاني 2023 للجامعات في شهر يونيو 2023 وذلك وفقا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد.

يذكر أن موعد إجازة الترم الأول للجامعات ستبدأ في يوم السبت 28 ينايرالجاري، وتستمر إجازة نصف العام الدراسي 2023 لمدة أسبوعين وتنتهي يوم 9 فبراير 2023.

بداية الفصل الدراسي الثاني بالازهر

ويجري طلاب جامعة الأزهر الآن امتحانات الفصل الدراسي الأول ويعقبها الحصول على اجازة منتصف العام

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالأزهر 10 فبراير حيث تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لجامعة الأزهر حتى الخميس 26 يناير 2023، وبعدها سيبدأ الطلاب إجازة نصف العام الدراسى 2023 والتي تستمر خلال الفترة من السبت 28 يناير 2023م وحتى الخميس 9 فبراير 2023.

وستعقد امتحانات الترم الثاني 2023 بكليات جامعة الأزهر المختلفة بالقاهرة والأقاليم بدءا من السبت الموافق 3 يونيو 2023 وحتى الخميس الموافق 29 يونيو 2023 م، بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.