موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وشكل الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 مع إعلانها شكل الامتحانات في مؤتمر صحفي في نوفمبر الماضي.

ومع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب في صفوف النقل، زادت عمليات البحث عن موعد امتحانات الثانوية العامة وشكل الامتحانات وهو ما تعرضه الدستور بالتفصيل في التقرير التالي.

موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2023 والتي تبدأ في 10 يونيو من العام الجاري، ولكن لم تضع وزارة التعليم حتى الان جدول الامتحانات للطلاب منوهة أنه سيتم وضعه مع بداية الفصل الدراسي الثاني في فبراير المقبل.

ويتم تقسيم جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام على للثلاث أقسام وهي علمي علوم وعلمي رياضيات وأدبي، وسيتم مراجعة الجدول أكثر من مرة قبل تأكيده حتى يكون مناسب لطلاب الصف الثالث الثانوي مهما كان تخصصهم .

شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي عقد في نوفمبر الماضي عن تفاصيل مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة 2022 – 2023.

وقال رضا حجازى إن شكل امتحانات الثانوية العامة 2023ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحًا أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة.

وتابع حجازي أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQوعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

وتابع حديثه عن شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics ، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفًا أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.