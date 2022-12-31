جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023 في محافظات القاهرة

أيام تفصل طلاب الصف الثالث الإعدادي عن أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول 2023، لذا يكثف الطلاب البحث عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة وباقي المحافظات للاستعداد لأداء الامتحانات قبلها بوقت كافي والمذاكرة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وينشر "الدستور" في السطور الآتية للطلاب وأولياء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة القاهرة

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحان الشهادة الإعدادية كالآتي:

الأربعاء 18 يناير 2023 امتحان اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

السبت 21 يناير 2023 امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 22 يناير 2023 امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

الإثنين 23 يناير 2023 اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24 يناير 2023 امتحان الهندسة.

الأربعاء 25 يناير 2023 امتحان مادة العلوم.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل استعدادات المديريات التعليمية بجميع المحافظات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والذي من المقرر عقده في يناير المقبل لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بدأت استعداداتها قبيل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وعقدت اجتماعات موسعة بموجهي عموم المواد ومديري شئون الطلبة، لوضع تفاصيل سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على المدارس أنه لن يُسمح لأي طالب بدخول الامتحان بهاتف المحمول، وفي حالة تم ضبط هاتف مع أي طالب سيتم تحرير محضر غش له.

كود الطالب للصف الثالث الإعدادي لامتحانات الفصل الدراسي الأول

يمثل كود الطالب أهمية كبيرة لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يحتاجه طالب الصف الثالث الإعدادي خلال عملية تسجيل استمارة دخول الامتحانات وبدونه لن يستطيع تسجيل الاستمارة والتقدم إلى امتحان العام الدراسي المقرر عليه.

وتطلب عملية تسجيل استمارة التقدم لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي إنشاء بريد إلكتروني موحد، في حالة عدم إنشاء الطالب له يطلب عليه الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على إيميل موحد له.

رابط الاستعلام عن كود الطالب للصف الثالث الإعدادي

ويستطيع الطالب الحصول على كود الطالب بعد الدخول على الحساب المدرسي الموحد لإتمام ملء استمارة شهادة الإعدادية، وذلك عبر الدخول على الرابط .