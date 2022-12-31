السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023 في محافظات القاهرة

الإعدادي
الإعدادي

أيام تفصل طلاب الصف الثالث الإعدادي عن أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول 2023، لذا يكثف الطلاب البحث عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة وباقي المحافظات للاستعداد لأداء الامتحانات قبلها بوقت كافي والمذاكرة.

 جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023 العام والأزهر

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بالقاهرة والجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وينشر "الدستور" في السطور الآتية  للطلاب وأولياء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023  في محافظة القاهرة 

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحان الشهادة الإعدادية كالآتي:

الأربعاء 18 يناير 2023 امتحان اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

السبت 21 يناير 2023 امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 22 يناير 2023 امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

الإثنين 23 يناير 2023 اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24 يناير 2023 امتحان الهندسة.

الأربعاء 25 يناير 2023 امتحان مادة العلوم.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل استعدادات المديريات التعليمية بجميع المحافظات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والذي من المقرر عقده في يناير المقبل لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بدأت استعداداتها قبيل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وعقدت اجتماعات موسعة بموجهي عموم المواد ومديري شئون الطلبة، لوضع تفاصيل سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على المدارس أنه لن يُسمح لأي طالب بدخول الامتحان بهاتف المحمول، وفي حالة تم ضبط هاتف مع أي طالب سيتم تحرير محضر غش له.

كود الطالب للصف الثالث الإعدادي لامتحانات الفصل الدراسي الأول

يمثل كود الطالب أهمية كبيرة لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يحتاجه طالب الصف الثالث الإعدادي خلال عملية تسجيل استمارة دخول الامتحانات وبدونه لن يستطيع تسجيل الاستمارة والتقدم إلى امتحان العام الدراسي المقرر عليه.

وتطلب عملية تسجيل استمارة التقدم لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي إنشاء بريد إلكتروني موحد، في حالة عدم إنشاء الطالب له يطلب عليه الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم من أجل الحصول على إيميل موحد له.

رابط الاستعلام عن كود الطالب للصف الثالث الإعدادي

ويستطيع الطالب الحصول على كود الطالب بعد الدخول على الحساب المدرسي الموحد لإتمام ملء استمارة شهادة الإعدادية، وذلك عبر الدخول على الرابط .

الثالث الإعدادي الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2023 جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول التربية والتعليم محافظة القاهرة

مواد متعلقة

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023 العام والأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

ليبيا تهدد بالانسحاب من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية «سندبسط» بالغربية

«تكسير الزجاج».. أغرب عادات أهالي الإسكندرية فى الاحتفال برأس السنة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023 في محافظات القاهرة

تخفيضات 60%.. أماكن مبادرة «كلنا واحد» فى محافظات مصر

الحكومة: هناك أولوية للإفراج عن المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023