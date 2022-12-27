الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2023

جريدة الدستور

أعلنت المحافظات جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2023 والتي تركت وزارة التربية والتعليم تحديدها للمديريات على أن تنتهى جميع الامتحانات مع موعد أجازة منتصف العام التي تبدأ في 28 يناير وتمتد حتى 9 فبراير، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظتي الغربية والجيزة.

جدول امتحانات 5 ابتدائي الغربية

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية جدول امتحانات 5 ابتدائي والتي تبدأ في 10 يناير المقبل الموافق الثلاثاء وتستمر على مدار 5 أيام كالتالي:

يوم الثلاثاء الموافق  10 يناير 2023 يؤدى طلاب 5 ابتدائي  امتحان مادة اللغة العربية، وفي يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 يؤدى الطلاب  امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية، ويؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

«التعليم» تصدر خطابًا رسميًا بشأن امتحانات الأول والثانى الثانوى العام

جدول امتحانات أولى ثانوي 2023 بالقاهرة ومواصفات الاختبار

وفي يوم السبت الموافق 13 يناير 2023 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، وفي يوم الأحد الموافق 14 يناير 2023 سيكون آخر أيام امتحانات 5 إبتدائي بمحافظة الجيزة حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الترم الاول بالجيزة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالمحافظة والتي تبدأ في 9 يناير المقبل، وجاء الجدول كالتالي: 

  • يوم الاثنين الموافق  9 يناير 2023 يؤدى الطلاب  امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.
txt

أبرزها التضاد والمرادفات بالقصة.. استبعاد 6 أسئلة من امتحان اللغة العربية

  • يوم الثلاثاء الموافق  10 يناير 2023 يؤدى الطلاب الامتحان في مادتين وهي  امتحان مادة  العلوم، وامتحان مادة المهارات المهنية.
  • يوم الأربعاء الموافق  11 يناير 2023 يؤدى طلاب الصف الخاكس الابتدائي بمحافظة الجيزة  امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.
  • ويكون يوم الخميس الموافق  12 يناير 2023 آخر امتحانات الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الجيزة حيث يؤدى الطلاب  امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
الصف الخامس الابتدائى الترم الاول 5 إبتدائي أجازة منتصف العام التربية والتعليم امتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الجمارك: الإفراج عن 70% من البضائع وننتظر المزيد

أول رد من الأهلى على إيقاف محمود كهربا مجددًا من قبل الفيفا

رئيس «صناع الخير» لـ«الدستور»: جار الاستعداد لسفر الحاجة نوال لأداء مناسك العمرة

«أبوالغيط» يستقبل رئيس المجلس الرئاسى الليبى بالجامعة العربية

«إيجاس» تناقش استراتيجية مواجهة الهجمات السيبرانية بقطاع البترول

وزيرا التعاون الدولى والنقل يوقعان الشريحة الثانية لتنفيذ أولى مراحل الخط الرابع للمترو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الشاباك الإسرائيلى يعلن اعتقال فلسطينى يشتبه فى تورطه بـ«تفجيرى القدس»

مكالمة نادرة.. ماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي "كوخافي" من نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة إقرار الاحتلال قوانين بن غفير وسموترتش