أعلنت المحافظات جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2023 والتي تركت وزارة التربية والتعليم تحديدها للمديريات على أن تنتهى جميع الامتحانات مع موعد أجازة منتصف العام التي تبدأ في 28 يناير وتمتد حتى 9 فبراير، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظتي الغربية والجيزة.

جدول امتحانات 5 ابتدائي الغربية

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية جدول امتحانات 5 ابتدائي والتي تبدأ في 10 يناير المقبل الموافق الثلاثاء وتستمر على مدار 5 أيام كالتالي:

يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023 يؤدى طلاب 5 ابتدائي امتحان مادة اللغة العربية، وفي يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023 يؤدى الطلاب امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية، ويؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

وفي يوم السبت الموافق 13 يناير 2023 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، وفي يوم الأحد الموافق 14 يناير 2023 سيكون آخر أيام امتحانات 5 إبتدائي بمحافظة الجيزة حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الترم الاول بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالمحافظة والتي تبدأ في 9 يناير المقبل، وجاء الجدول كالتالي:

يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2023 يؤدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.