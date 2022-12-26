جدول امتحانات أولى ثانوي 2023 بالقاهرة ومواصفات الاختبار

أيام قليلة وتبدأ امتحانات أولى ثانوي في المدارس مع اختلافات بسيطة في مواعيد جدول الامتحانات بعد أن حددت كل مديرية تربية وتعليم في المحافظات مواعيد بدأ امتحانات أولى ثانوي حسب ظروفها الخاصة على أن تعقد الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية خلال يناير المقبل، وتعرض الدستور جدول امتحانات أولي ثانوي 2023 بمحافظة القاهرة .

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول والتي تبدأ في 14 يناير المقبل، وتنتهي في 23 يناير 2023، على أن تعقد امتحانات أولى ثانوي 2023 للمواد التي لا تضاف للمجموع يوم الخميس 19 يناير 2023 .

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة كالتالي:

يوم السبت الموافق 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

يوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.

يوم السبت الموافق 21 يناير 2023: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

يوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات والأحياء.

مواصفات امتحانات اولي ثانوي

تعقد امتحانات اولي ثانوي إلكترونيا بنسبة 85 % للاختيار من متعدد، والجزء المقالي بنسبة 15% ورقيا بنظام البوكليت وتكون ورقة الإجابة هي نفس ورقة الأسئلة علي نفس نظام الثانوية العامة، ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية في كل المحافظات بوضع مساحة للإجابة للطلاب في ورقة الامتحانات أسفل السؤال وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة ذاتها، على أن تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب، كما تكون أسئلة امتحانات اولي ثانوي اختبار من متعدد وأكدت الوزارة على الموجهين بأن تتفق الأسئلة مع مواصفات ورقة الامتحان وأن تتراوح خطوات الحل لكل سؤال من خطوة إلى خطوتين.