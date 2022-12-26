الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات أولى ثانوي 2023 بالقاهرة ومواصفات الاختبار

امتحانات أولى ثانوي
امتحانات أولى ثانوي

أيام قليلة وتبدأ امتحانات أولى ثانوي في المدارس مع اختلافات بسيطة في مواعيد جدول الامتحانات بعد أن حددت كل مديرية تربية وتعليم في المحافظات مواعيد بدأ امتحانات أولى ثانوي حسب ظروفها الخاصة على أن تعقد الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية خلال يناير المقبل، وتعرض الدستور جدول امتحانات أولي ثانوي 2023 بمحافظة القاهرة .

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول والتي تبدأ في 14 يناير المقبل، وتنتهي في 23 يناير 2023، على أن تعقد امتحانات أولى ثانوي 2023 للمواد التي لا تضاف للمجموع يوم الخميس 19 يناير 2023 .

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة كالتالي: 

  • يوم السبت الموافق 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

مصادر لـ«الدستور»: بدء وضع أسئلة امتحانات صفوف النقل

ننشر استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط

  • يوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.
  • يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.
  • يوم السبت الموافق 21 يناير 2023: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الإثنين الموافق 23 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات والأحياء.

مواصفات امتحانات اولي ثانوي 

تعقد امتحانات اولي ثانوي إلكترونيا بنسبة 85 % للاختيار من متعدد، والجزء المقالي بنسبة 15% ورقيا بنظام البوكليت وتكون ورقة الإجابة هي نفس ورقة الأسئلة علي نفس نظام الثانوية العامة، ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية في كل المحافظات  بوضع مساحة للإجابة للطلاب في ورقة الامتحانات أسفل السؤال وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة ذاتها، على أن تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب، كما تكون أسئلة امتحانات اولي ثانوي اختبار من متعدد وأكدت الوزارة على الموجهين بأن تتفق  الأسئلة مع مواصفات ورقة الامتحان وأن تتراوح خطوات الحل لكل سؤال من خطوة إلى خطوتين.

txt

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في القاهرة والمحافظات

 

 

 

أولى ثانوي امتحانات جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

ضبط 5338 عبوة سلع غذائية فاسدة في المحلة الكبرى

كوريا الجنوبية تعفو عن رئيسها السابق المدان فى تهم فساد

«البترول» تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت فى 12 منطقة بالمتوسط والدلتا

وكيل «تعليم مطروح» يتابع مسار اختبار القوة الرياضية بمجمع باحثة البادية

برلمانية: الإفراجات الجمركية عن السلع تسهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية

ترامب: لم أطلب من إيفانكا وزوجها أن يكونا جزءا من حملتي الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة