الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في القاهرة والمحافظات

الثالث الإعدادي
الثالث الإعدادي

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية 2023 عن مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الأول كل حسب مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة ثم تبدأ إجازة نصف العام.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022-2023، المقرر بدايته من يوم 21 يناير القادم إلى 26 من نفس الشهر.

- يوم السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية.

- يوم الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 23 يناير 2023: العلوم، و تكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء، التربية الفنية.

- يوم الأربعاء 25 يناير 2023: الهندسة.

- يوم الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الإعدادى الأزهرى 2023

مصدر بـ«التعليم»: بدء طباعة امتحانات الصف الثالث الإعدادى الأسبوع الجارى

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2022-2023، والمقرر بدايته من يوم 21 يناير إلى يوم 26 يناير 2023.

- يوم السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 23 يناير 2023: العلوم و تكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء و التربية الفنية.

- يوم الأربعاء 25 يناير 2023: الهندسة.

- يوم الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2023 محافظة الغربية

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، بداية من الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 وتنتهي في يوم الأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر وعلى مدار 6 أيام.

الأربعاء الموافق 18 يناير 2023       

يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بداية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 11:30 صباحًا.

السبت الموافق 21 يناير 2023     

يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية بداية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 صباحًا.

الأحد الموافق 22 يناير 2023     

يؤدي الطلاب امتحان الهندسة بداية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 صباحًا.

ثم امتحان التربية الفنية بداية من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا

الإثنين الموافق 23 يناير 2023

يؤدي الطلاب امتحان الجبر والإحصاء بداية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 صباحًا.

ثم امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بداية من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 12:30 ظهرًا .

الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023       

يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية بداية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 صباحًا.

ثم امتحان التربية الدينية بداية من الساعة 11:30 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا .

الأربعاء الموافق 25 يناير 2023       

يؤدي الطلاب امتحان العلوم بداية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 صباحًا.

الصف الثالث الاعدادي 2023 إجازة نصف العام الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

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