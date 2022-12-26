«التعليم» تصدر خطاباً رسميا بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي العام

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا، موجه لجميع المديريات التعليمية، بشأن حسن سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ .

وجاء نص الخطاب: "في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حسن سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، برجاء التنبيه على أن يكون الامتحان الورقى للأسئله المقالية الذي يمثل نسبه (١٥℅) يكون على نفس نظام بوكلت الثانوية العامة، أي أن تكون ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة على أن تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب".