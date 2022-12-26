الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تصدر خطاباً رسميا بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي العام

وزاره التربيه والتعليم
وزاره التربيه والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا، موجه لجميع المديريات التعليمية، بشأن حسن سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ .

وجاء نص الخطاب: "في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حسن سير امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، برجاء التنبيه على أن يكون الامتحان الورقى للأسئله المقالية الذي يمثل نسبه (١٥℅) يكون على نفس نظام بوكلت الثانوية العامة، أي أن تكون ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة على أن تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب".

received_1362835187858406
received_1362835187858406
2022-2023 التربية والتعليم والتعليم الفني الأول والثاني الثانوي التربية والتعليم والتعليم الثانوية العامة العظمى والصغرى الصفين الأول والثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

آخر تحديث سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على نايل سات وعرب سات

«سيجارة».. نصر محروس يستعد لطرح أغنية جديدة لـ بهاء سلطان

الهيئة العامة للاستثمار والبريد يبحثان أوجه التعاون المشترك

منح 36 درجة علمية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة جامعة دمياط

ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا