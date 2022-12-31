السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
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مصر

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023 العام والأزهر

جريدة الدستور

أيام تفصلنا عن امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023، لذا يكثف البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور في القاهرة وباقي المحافظات عن الجدول عبر محركات البحث جوجل وتويتر للاستعداد للاختبارات بوقت سابق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول

وفي وقتٍ سابق، أصدرت إدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 الترم الأول القاهرة

  • يوم السبت 14 يناير 2023:اللغة العربية من 9 إلى 12 بزمن إجابة ثلاث ساعات، والفلسفة والمنطق من 12:30 إلى 2 بزمن إجابة ساعة ونصف.
  • يوم الإثنين 16 يناير 2023: اللغة الأجنبية الثانية من 9 إلى 10:30 بزمن إجابة ساعة ونصف، والجغرافيا من 11 إلى 12:30 بزمن إجابة ساعة ونصف.
  • يوم الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة الأجنبية الأولى من 9 إلى 11:30 بزمن إجابة ساعتين ونصف، والكيمياء من 12 إلى 1:30 بزمن إجابة ساعة ونصف.
  • يوم السبت 21 يناير 2023: الفيزياء من 9 إلى 10:30 بزمن إجابة ساعة ونصف، والتاريخ من 11 إلى 12:30 بزمن إجابة ساعة ونصف.
  • يوم الإثنين 23 يناير 2023: الرياضيات من 9 إلى 12 بزمن إجابة ثلاث ساعات، والأحياء من 12:30 إلى 1:30 بزمن إجابة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول لطلاب المنازل

ويتم عقد الامتحانات ورقيا وفقا للمواعيد والأزمنة الواردة بالجدول وذلك للفئات الآتية: طلاب المنازل – الطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية – طلاب المدارس الذين تسلموا أجهزة التابلت – طلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة إنترنت.

وبالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع تعقد حسب ظروف كل إدارة تعليمية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري

أما عن طلاب الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2022_2023 بالأزهر الشريف فجاء جدول الشعبتين العلمي والأدبي فجاءت كالآتي: 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري ( أدبي )

الأحد 1 يناير 2023 : الفقه / علم النفس

الاثنين 2 يناير 2023: البلاغة / المنطق

الثلاثاء 3 يناير 2023 : القرآن الكريم / الصرف

الاربعاء 4  يناير 2023 : اللغة الأجنبية الأولى / الإنشاء

الخميس 5 يناير 2023 : الجغرافيا / الثقافة الإسلامية

الأحد 8 يناير 2023 : الأدب والنصوص والمطالعة/ التربية الفنية

الاثنين 9 ينايرر 2023: النحو / التوحيد

الثلاثاء 10 يناير  2023 : التفسير وعلومه / التاريخ

الاربعاء 11 يناير 2023 : الحديث وعلومه / اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري ( علمي )

الأحد 1 يناير 2023 : الفقه / الجبر وحساب المثلثات

الاثنين 2 يناير 2023: البلاغة / الهندسة

الثلاثاء 3 يناير 2023 : القرآن الكريم / الصرف

الاربعاء 4  يناير 2023 : اللغة الأجنبية الأولى / الإنشاء

الخميس 5 يناير 2023 : الكيمياء / الثقافة الإسلامية

الأحد 8 يناير 2023 : الأدب والنصوص والمطالعة/ التربية الفنية

الاثنين 9 ينايرر 2023: النحو / التوحيد

الثلاثاء 10 يناير  2023 : التفسير وعلومه / الفيزياء

الاربعاء 11 يناير 2023 : الحديث وعلومه / الأحياء.

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