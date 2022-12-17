أصبح البحث عن جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي الأكثر أهمية على مواقع الإنترنت من أجل الاستعداد لها من الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي بمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة، للعام الدراسي الجاري 2022-2023.



جدول امتحان المهام الادائيه للصف الرابع الابتدائي

في هذا التقرير يوضح لكم موقع الدستور موعد المهام الادائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي وطبيعة هذه المهام وكذلك موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

يبدأ جدول المهام الادائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 بمادة اللغة العربية ويكون زمن الامتحان حصة واحدة ثم امتحان مادة التربية الدينية ويكون زمنه حصة واحدة.

ثم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022 لمادة العلوم و المهام الفنية للصف الرابع الابتدائي.

والأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 مادة الدراسات الاجتماعية ومادة ICT.

وأخيرًا لخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 مادة اللغة الانجليزية ومادة الرياضيات.

مع العلم أن جميع المهام الأدائية يكون زمنها حصة واحدة للامتحان.

ما هي المهام الادائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي؟



هذه المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، حيث تكون من 35 درجة للمادة، وذلك ضمن نظام التقييم الكلي للطلاب المكون من 100 درجة للمادة الواحدة مقسمة إلى 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على

الحضور.

بحيث تقيس اختبارات المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات حيث تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي.

تقسيم درجات المهام الادائية

وتقسم درجات المهام الأدائية للصفي الرابع الابتدائي الـ35 درجة للمادة كما يلي:

5 درجات للتخطيط الجيد.

5 درجات لجدية العمل.

25 درجة للمنتج النهائي.



جدول امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجاري 2022-2023

ويكون جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بداية من الإثنين الموافق 9 يناير 2023

- مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتين ونصف.

- مادة التربية الدينية وزمن الامتحان ساعة ونصف.

الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023

- مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف.

- مادة المهارات المهنية وزمن الامتحان ساعة ونصف.

الأربعاء الموافق 11 يناير 2023

- مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف.

- مادة ICT وزمن الامتحان ساعة ونصف.

الخميس الموافق 12 يناير 2023

- مادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان ساعة ونصف.

السبت الموافق 14 يناير 2023

- مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف.







