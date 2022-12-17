«التعليم» تكشف سبب عمل امتحانات تدريبية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

كشف الدكتور أكرم حسن، مدير مركز تطوير المناهج، عن إجراء يخص طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، سيتم تنفيذه قبل امتحانات منتصف العام، التي تبدأ في يناير المقبل.

وقال «أكرم»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مركز تطوير المناهج يعمل على إعداد نماذج امتحانات لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وسوف يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأضاف "هذا الشيء سيساعد الطلاب فى التعرف على شكل الامتحان والتدريب عليه خاصة طلاب الصف الخامس الابتدائي لأن المنهج الخاص بهم جديد"، نافيا ما تردد عن تغير مواصفات الورقة الامتحانية “بنحاول نساعد الطلاب على الفهم أكثر والتدريب”.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.