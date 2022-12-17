السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

تستعد المدارس الابتدائية، على مستوى الجمهورية، لعقد اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، الأسبوع الجاري، حيث تعد جزءا من التقييم خلال الفصل الدراسي الحالي، وفقا لنظام التقيم التي اقرته وزارة التربية والتعليم.

وتعد المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، حيث تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وتكون من 35 درجة للمادة، ضمن نظام التقييم الكلي للطلاب المكون من 100 درجة للمادة الواحدة مقسمة إلى 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور.

وتمثل اختبارات المهام الادائية، مهامًا قصيرة ويخصص لها فترة زمنية قدرها حصتين دراسيتين، فخلال الحصة الأولى يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام ذات الصلة بالمقرر الدراسي، فيما يختار الطالب مهمة واحدة من هذه المهام وينتهي منها خلال حصتين داخل الفصل أو المدرسة.

واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يشرح المعلم المهام الأدائية والمنتج المتوقع منها للطلاب، فيما يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة وذلك بدون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس، على أن يقدم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم، وينهى الطالب المهام الأدائية القصيرة المطلوبة منه خلال زمن قدره فترة دراسية.

وتقسم درجات المهام الأدائية للصفين الرابع أو الخامس الابتدائي الـ35 درجة للمادة كما يلي:

5 درجات للتخطيط الجيد، و5 درجات لجدية العمل، و25 درجة للمنتج النهائي.

وبذلك تكون درجة المهام الأدائية 35 درجة، ودرجة الاختبارات الكلية للتقييم 60 درجة، والحضور والمواظبة 5 درجات، ويصل إجمالي درجات الطلاب لـ 100 درجة، وذلك في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي الاطلاع على المهام الأدائية من خلال الرابط التالي:

https://www.scribd.com/document/613651707/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9?fbclid=IwAR2EVoVFYAMwrpaOATusArqvUzp3re1C7Fh-DG9ldx91Zyjw9PFjWnuupUQ

 

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