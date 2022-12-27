الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 بالقاهرة والجيزة

جريدة الدستور

حددت مديريات التربية والتعليم في المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد امتحانات 3 اعدادي والجدول وفقًا لظروف كل محافظة على أن تبدأ جميع الامتحانات وتنتهي خلال شهر يناير المقبل، لتبدأ إجازة منتصف العام في فبراير والتي تستمر لمدة أسبوعين.

وأعلنت كل من محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول منذ عدة أيام ، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

جدول امتحانات 3 اعدادي محافظة الجيزة 

يبدأ جدول امتحانات 3 إعدادي بمحافظة الجيزة في 21 يناير المقبل كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بامتحان مادة اللغة العربية والخط، ويليه امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية في يوم الأحد الموافق  22 يناير 2023، وفي يوم الاثنين 23 يناير 2023 يؤدى طلاب الصف الثالث الاعدادي  امتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. 

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ويوم الثلاثاء 24 يناير 2023 يؤدى الطلاب امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، وفي يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 يؤدى الطلاب امتحان مادة الهندسة، ليكون يوم الخميس 26 يناير 2023 آخر أيام امتحانات 3 اعدادى بالجيزة ويؤدى فيه الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة  منذ عدة أيام على أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 وجاء جدول الصف الثالث الاعدادي كالتالي: 

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تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية، ويليه  يوم السبت الموافق 21 يناير 2023 حيث يؤدى الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية و الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويوم طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة الأحد الموافق 22 يناير 2023، امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الاثنين الموافق 23  يناير 2023، امتحان اللغة الأجنبية، ويوم الثلاثاء  الموافق 24 يناير 2023 يؤدى طلاب الصف الثالث الاعدادي  بالقاهرة امتحان الهندسة، ويوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 آخر أيام الامتحانات حيث يؤدى الطلاب  امتحان مادة العلوم.

الصف الثالث الاعدادي 3 إعدادي الشهادة الاعدادية امتحانات وزارة التربية والتعليم

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