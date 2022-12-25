الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالزيادة الجديدة.. جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023 للقطاع العام

جدول صرف مرتبات شهر
جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023

بدأ تزايد بحث الموظفين عن جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023 وفقاً لما حددته وزارة المالية للعاملين بالحكومة بحيث يكون يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 ويستمر لخمس أيام متتالية.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023

في هذا التقرير نوضح لكم جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023 بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة للعاملين بها.

يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2023 من الثلاثاء 24 يناير ويوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 ويوم الخميس الموافق 26 يناير 2023.

وتستمر ليوم الجمعة الموافق 27 يناير 2023 ويوم السبت الموافق 28 يناير 2023 ويوم الأحد الموافق 29 يناير 2023.
 

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الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة

بعد الزيادة الجديدة التي أعلنتها الدولة للعاملين بها وإقرار الأحد الأدنى  للموظفين يكون جدول مرتبات الموظفين كالتالي:

– 9000 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الممتازة.

– 6600 جنيه شهريا لموظفي الدرجة العالية.

– 5400 جنيه شهريا لموظفي الدرجة مدير عام.

4800 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الأولى.

– 4200 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الثانية.

– 3720 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الثالثة.

3480 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الرابعة.

– 3240 جنيها شهريا لموظفي الدرجة الخامسة.

– 3000 جنيه شهريا لموظفي الدرجة السادسة.

في أكتوبر الماضي كان قد تم إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريا بدلا من 2700 جنيه للعاملين في الحكومة.

كما تم إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، والتوافق على توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو  2023 مع عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى ذلك الموعد.

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موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023

جدول صرف مرتبات شهر يناير جدول صرف مرتبات صرف مرتبات شهر يناير شهر يناير 2023 صرف مرتبات مرتبات شهر يناير 2023 مرتبات شهر يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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