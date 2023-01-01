جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 للشعبتين العلمي والأدبي

يبحث الألاف من الطلاب الصف الثاني الثانوي من مختلف محافظات مصر عن جدول الامتحانات إذ يستعد الطلاب في كل المراحل التعليمية لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، ومنهم طلاب التعليم الأزهري، حيث حدد قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 للشعبتين علمي وأدبي.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023، يختلف بين الشعبة العلمية والأدبية، حيث جاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري أدبي، بالنسبة للفصل الدراسي الأول، 2022 -2023، كالآتي:

جدول الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 شعبة "أدبي"

الأحد ٢٠٢٣/١/١ الفقه والعروض والقافية

الإثنين ٢٠٢٣/١/٢ الحديث والفلسفة

الثلاثاء ٢٠٢٣/١/٢ الصرف والمواطنة والإنشاء

الأربعاء ٢٠٢٢/١/٤ اللغة الأجنبية (الأولى) والتربية الفنية

الخميس ٢٠٢٢/١/٥ القرآن الكريم – الجغرافيا

الأحد ٢٠٢٣/١/٨ التفسير- اللغة الأجنبية (الثانية)

الاثنين ٢٠٢٣/١/٩ النحو – التوحيد

الثلاثاء ٢٠٢٢/١/١٠ الأدب والنصوص والمطالعة – التاريخ

الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١ البلاغة – المنطق

امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 شعبة "علمي"

وحدد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 بالنسبة للشعبة العلمية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول كالآتي:

الأحد ٢٠٢٢/١/١ الفقه- الجبر

الإثنين ٠٢٣/١/٢ الحديث – التفاضل وحساب المثلثات

الثلاثاء ٢٠٢٣/١/٣ الصرف – المواطنة – الإنشاء

الأربعاء ٢٠٢٣/١/٤ اللغة الأجنبية- التربية الفنية

الخميس ٢٠٢٣/١/٥ القرآن الكريم – الفيزياء

الأحد ٢٠٢٣/١/٨ التفسير – الكيمياء

الاثنين ٢٠٢٣/١/٩ النحو – التوحيد

الثلاثاء ٢٠٢٣/١/١٠ الأدب والنصوص والمطالعة – الأحياء

الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١ البلاغة- تطبيقات الرياضيات

إجازة نصف العام 2023 للأزهر

ومن المرتقب أن تبدأ إجازة نصف العام 2023 للأزهر بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث ستبدأ من 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023، وفقا للخريطة الزمنية التي حددها قطاع المعاهد الأزهرية، حيث ستكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تقريبا، ليبدأ الطلاب الفصل الدراسي الثاني بداية من 11 فبراير المقبل.

ومن المرتقب أن تبدأ أول أيام امتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2022-2023 يوم 24 ديسمبر الحالي بامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي والتي تستمر حتى الخميس 29 ديسمبر الجاري حيث سيؤدي الطلاب امتحانات مواد المهارات المهنية والعلوم في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي.

وبالنسبة لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية فتبدأ امتحانات منتصف العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية يوم 14 يناير 2023، فيما وتنتهي امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الخميس 19 يناير 2023، ويعاقبهم طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يوم 21 يناير 2023 بامتحانات مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.