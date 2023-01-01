الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 6 كليات بجامعة المنيا

بدء مارثون الأمتحانات
بدء مارثون الأمتحانات بست كليات بجامعة المنيا

تابع الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اليوم، انتظام الامتحانات بلجان الفرقة الرابعة والثاني بكلية التربية، تزامنًا مع انطلاق الامتحانات بست كليات بالجامعة اعتبارًا من اليوم بكليات الزراعة، والطب البيطري، والهندسة، وبكليتيِّ الصيدلة، والتمريض إلكترونيًا بمركز الاختبارات الإلكترونية.

ورافق القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور عيد عبدالواحد، عميد كلية التربية، والدكتور إدريس سلطان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعقيد رأفت مختار، مدير الأمن الإداري بالجامعة. 

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه غدا الإثنين تبدأ 11 كلية امتحاناتها، على أن تتوالى الكليات اختباراتها لتبدأ جميع كليات الجامعة العشرين امتحاناتها في التاسع من يناير الجاري طبقاً للخريطة الزمنية المعتمدة لوزارة التعليم العالي، موجهًا بالحرص على توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الاختبارات والتزام الطلاب بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وخلال جولته اليوم، شدد القائم بأعمال رئيس الجامعة، على ضرورة التزام الطلاب بقواعد العملية الامتحانية وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، أو متعلقات شخصية أو متعلقات تخص المادة الممتحنة داخل اللجان، إلى جانب الالتزام بالحضور قبل موعد عقد الاختبار بوقت كاف.

321667594_904018007282059_5034795354827772949_n
321667594_904018007282059_5034795354827772949_n
321947498_895896781418362_4064173889036123222_n
321947498_895896781418362_4064173889036123222_n
321980975_2229047773942871_5303160275261839778_n
321980975_2229047773942871_5303160275261839778_n
322812533_552904556732136_7669101906513027977_n
322812533_552904556732136_7669101906513027977_n
323124666_822977182125175_2291612299511215006_n
323124666_822977182125175_2291612299511215006_n
جامعة المنيا بدء مارثون أمتحانات الفصل الدراسي الأول 6 كليات بالجامعة الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

موقف إنسانى بين جورج وسوف وأنغام يقودهما لتصدر الترند.. ماذا حدث؟

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تجنب أى إجراءات تؤدى لتوتر الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل

لجنة العفو الرئاسى تعلن الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين خلال الساعات المقبلة

«تسجيل فوزي».. كاتب أول طفل في 2023 يروي التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات