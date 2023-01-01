بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 6 كليات بجامعة المنيا
تابع الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اليوم، انتظام الامتحانات بلجان الفرقة الرابعة والثاني بكلية التربية، تزامنًا مع انطلاق الامتحانات بست كليات بالجامعة اعتبارًا من اليوم بكليات الزراعة، والطب البيطري، والهندسة، وبكليتيِّ الصيدلة، والتمريض إلكترونيًا بمركز الاختبارات الإلكترونية.
ورافق القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور عيد عبدالواحد، عميد كلية التربية، والدكتور إدريس سلطان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعقيد رأفت مختار، مدير الأمن الإداري بالجامعة.
وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه غدا الإثنين تبدأ 11 كلية امتحاناتها، على أن تتوالى الكليات اختباراتها لتبدأ جميع كليات الجامعة العشرين امتحاناتها في التاسع من يناير الجاري طبقاً للخريطة الزمنية المعتمدة لوزارة التعليم العالي، موجهًا بالحرص على توفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الاختبارات والتزام الطلاب بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.
وخلال جولته اليوم، شدد القائم بأعمال رئيس الجامعة، على ضرورة التزام الطلاب بقواعد العملية الامتحانية وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، أو متعلقات شخصية أو متعلقات تخص المادة الممتحنة داخل اللجان، إلى جانب الالتزام بالحضور قبل موعد عقد الاختبار بوقت كاف.