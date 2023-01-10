موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي
يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن موعد إجازة نصف العام 2023، بالتزامن مع موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، حيث تستمر امتحانات الترم الأول على مدار أسبوع، حسب جدول الامتحانات في كل محافظة.
موعد إجازة نصف العام 2023
وتبدأ اجازة نصف العام 2023 حسب الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم يوم 28 يناير 2023 وتنتهي اجازة نصف العام 2023، مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 11 فبراير.
موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023
يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية في شهر فبراير، الذي يوافق يوم 11 فبراير 2023 ويمتد حتى يوم 8 يونيو، وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي من يوم 11 يونيو وحتى يوم 8 يوليو 2023.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023
تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة بداية من الأربعاء 18 يناير 2022 بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية.
السبت 21 يناير 2022
امتحان الدراسات الاجتماعية
امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الأحد 22 يناير 2022
امتحان الجبر والإحصاء
امتحان التربية الفنية
الاثنين 23 يناير 2022
امتحان اللغة الأجنبية
الثلاثاء 24 يناير 2022
امتحان مادة الهندسة
الأربعاء 25 يناير 2022
امتحان العلوم
وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة بداية من السبت الموافق 21 يناير 2023 بامتحان مادة اللغة العربية
الأحد الموافق 22 يناير 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية
امتحان مادة التربية الدينية
الاثنين الموافق 23 يناير 2023
امتحان مادة العلوم
امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023
امتحان مادة الجبر والإحصاء
امتحان مادة التربية الفنية
الأربعاء الموافق 25 يناير 2023
امتحان مادة الهندسة
الخميس الموافق 26 يناير 2023
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
امتحان مادة التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)
توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023
يكون مجموع "الترم الأول" 140 درجة
مادة اللغة العربية ستحصل على 40 درجة.
مادة العلوم ستحصل على 20 درجة.
مادة الرياضيات ستحصل على 30 درجة.
مادة اللغة الانجليزية ستحصل على 30 درجة.
مادة الدراسات الاجتماعية ستحصل على 20 درجة.
مادة التربية الدينية ستحصل على 20 درجة .
مادة الحاسب الآلي ستحصل على 10 درجات .
مادة التربية الفنية ستحصل على 10 درجات .