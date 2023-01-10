موعد إجازة نصف العام 2023 لطلاب الصف الثالث الإعدادي

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن موعد إجازة نصف العام 2023، بالتزامن مع موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، حيث تستمر امتحانات الترم الأول على مدار أسبوع، حسب جدول الامتحانات في كل محافظة.

موعد إجازة نصف العام 2023

وتبدأ اجازة نصف العام 2023 حسب الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم يوم 28 يناير 2023 وتنتهي اجازة نصف العام 2023، مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 11 فبراير.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023

يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية في شهر فبراير، الذي يوافق يوم 11 فبراير 2023 ويمتد حتى يوم 8 يونيو، وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي من يوم 11 يونيو وحتى يوم 8 يوليو 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة بداية من الأربعاء 18 يناير 2022 بامتحان اللغة العربية والخط والإملاء وامتحان التربية الدينية.

السبت 21 يناير 2022

امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 22 يناير 2022

امتحان الجبر والإحصاء

امتحان التربية الفنية

الاثنين 23 يناير 2022

امتحان اللغة الأجنبية

الثلاثاء 24 يناير 2022

امتحان مادة الهندسة

الأربعاء 25 يناير 2022

امتحان العلوم

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة بداية من السبت الموافق 21 يناير 2023 بامتحان مادة اللغة العربية

الأحد الموافق 22 يناير 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية

امتحان مادة التربية الدينية

الاثنين الموافق 23 يناير 2023

امتحان مادة العلوم

امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023

امتحان مادة الجبر والإحصاء

امتحان مادة التربية الفنية

الأربعاء الموافق 25 يناير 2023

امتحان مادة الهندسة

الخميس الموافق 26 يناير 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

امتحان مادة التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023

يكون مجموع "الترم الأول" 140 درجة

مادة اللغة العربية ستحصل على 40 درجة.

مادة العلوم ستحصل على 20 درجة.

مادة الرياضيات ستحصل على 30 درجة.

مادة اللغة الانجليزية ستحصل على 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية ستحصل على 20 درجة.

مادة التربية الدينية ستحصل على 20 درجة .

مادة الحاسب الآلي ستحصل على 10 درجات .

مادة التربية الفنية ستحصل على 10 درجات .