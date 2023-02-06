رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 عبر الدستور برقم الدستور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الاثنين بعد اعتمادها من محافظ الشرقية ممدوح غراب استعدادًا لتوزيعها على المدارس وتوفيرها مجانًا للطلاب.

وتوفر جريدة الدستور عبر موقعها الالكتروني نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالشرقية وباقي محافظات الجمهورية التي تم اعتماد نتيجتها أمس واليوم، وتنشر الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 في التقرير التالي .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 عبر الدستور

توفر جريدة الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 بعد اعتما\ها اليوم ، وتستطيع الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم كتابة رقم الجلوس والكود الظاهر امامك ثم الضغط على نتيجة .

وتوفر جريدة الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية بعدة محافظات ويمكنك الاستعلام عنها من خلال الروابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان برقم الجلوس 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية إدارة شرق طنطا

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه البحيره

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

توفر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 من خلال صفحة البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بالدخول عبر الرابط التالي هنا.

واعتمد محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 87.2 %، وتقدم لآداء الامتحان ( 137635 ) طالب وطالبة حضر منهم 136989.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 96.3 % حيث تقدم لآداء الامتحان 817 طالب وطالبة حضر منهم 771، واعتمد النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح ١٠٠ %، حيث تقدم لآداء الامتحان 67 طالب وطالبة , كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 100 % حيث تقدم لآداء الامتحان 12 طالب وطالبه .

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