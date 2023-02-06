موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

ينتظر الطلاب وأولياء الامور تحديد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بعد تحديد مديرية التربية والتعليم بالدقهلية موعد نتيجة اعدادية الدقهلية في الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

وخصصت محافظة الدقهلية رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية ورابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات

تتيح البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات ، نتيجة اعدادية الدقهلية فور اعتمادها من محافظ الدقهلية أيمن مختار ، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم من خلال الضغط على الرابط التالي : من هنا.

وتنوه مديرية التربية والتعليم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 قائلة “ لأولياء الأمورانتظار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بمجرد الانتهاء من أعمال الكنترول، واعتماد نتيجة اعدادية الدقهلية من محافظ الدقهلية أيمن مختار لنتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 ".

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ٢٠٢٣

حدد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2023 لتكون بحد أقصى غدًا الثلاثاء ، بعد أن أنهت كنترولات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية التي امتحنها الطلاب في الفصل الدراسي الأول على أن يتم إعلان نتيجة اعدادية الدقهلية عقب اعتمادها من المحافظ.

وسيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات فور اعتمادها ، كما سيتم توفيرها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية الرسمية على منصة الفيس بوك ، كما سيتم إتاحتها بجميع المدارس المنتشرة في نطاق محافظة الدقهلية وتوفيرها للطلاب مجانًا .

وأدى 125 ألف و247 طالبا وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 في محافظة الدقهلية وذلك فى 595 لجنة امتحانية منتشرة في أنحاء المحافظة .

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