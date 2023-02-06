الإثنين 06 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الأول

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ينتظر الطلاب وأولياء الامور تحديد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بعد تحديد مديرية التربية والتعليم بالدقهلية موعد نتيجة اعدادية الدقهلية في الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 

وخصصت محافظة الدقهلية  رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية ورابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات

 تتيح البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات ، نتيجة اعدادية الدقهلية فور اعتمادها من محافظ الدقهلية أيمن مختار  ، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم من خلال الضغط على الرابط التالي : من  هنا

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية.. بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023

وتنوه مديرية التربية والتعليم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023   قائلة “ لأولياء الأمورانتظار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية بمجرد الانتهاء من أعمال الكنترول، واعتماد نتيجة اعدادية الدقهلية من محافظ الدقهلية أيمن مختار لنتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 ". 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ٢٠٢٣

حدد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية موعد إعلان  نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2023 لتكون بحد أقصى غدًا الثلاثاء ، بعد أن أنهت كنترولات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أعمال التصحيح  لجميع المواد الدراسية التي امتحنها الطلاب في الفصل الدراسي الأول على أن يتم إعلان نتيجة اعدادية الدقهلية عقب اعتمادها من المحافظ.

txt

موعد نهاية إجازة نصف العام 2023 وبدء الفصل الدراسي الثاني

وسيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات فور اعتمادها ، كما سيتم توفيرها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية الرسمية على منصة  الفيس بوك ، كما سيتم إتاحتها بجميع المدارس المنتشرة في نطاق محافظة الدقهلية وتوفيرها للطلاب مجانًا . 

وأدى 125 ألف و247 طالبا وطالبة  امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 في محافظة الدقهلية وذلك  فى 595 لجنة امتحانية منتشرة في أنحاء المحافظة . 

اقرأ أيضًا : 

الشهادة الاعدادية .. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية بالاسم البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية نتائج الامتحانات نتيجة اعدادية الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية ٢٠٢٣

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

رشا عبدالمنعم

«حتشبسوت».. عرض مسرحى يناقش الأنوثة والسلطة

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

محمد العسيري

يعنى إيه معرض كتاب؟

لواء. محسن الفحام

«فاهم»

لواء.حمدى البطران

حملات التشكيك

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

صور

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

عروض الفرقة العسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم