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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الأول

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ينتظر الطلاب تحديد موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الأول والتي من المقرر أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة التزامًا بقرار وزارة التربية والتعليم بإعلان نتائج الامتحانات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني الذي من المقرر أن يبدأ الأحد المقبل .

وقام مدير تعليم المنوفية  بجولة على لجنة النظام والمراقبة ليطمئن منه على انتظام سير العمل بالكنترول الحاصة بتصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية لاعلانها فور الانتهاء منها، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة اعدادية المنوفية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022 - 2023 

تتم حاليًا أعمال التصحيح والمراجعة لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية تمهيدًا لاعتمادها من محافظ المنوفية وإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022 في مختلف الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتوفيرها عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في المنوفية في تصريحات صحفية عن إعلان  نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2022 خلال الاسبوع الجاري بعد الانتهاء من رصد الدرجات وتوزيعها على كشوف أسماء الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022-2023 في يناير الماضي.

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وكانت أغلب محافظات الجمهورية قد بدأت منذ أمس الأحد في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية  وتستمر باقي المحافظات في إعلانها خلال الاسبوع الجاري بعد ان تنتهي من عمليات التصحيح والتدقيق ، بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم للمحافظات حرية اجراء الامتحانات واعلان النتيجة بما يتوافق مع أوضاعها بحيث يتم إعلان نتائج الامتحانات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني. 

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

توفر مديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة اعدادية المنوفية بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق وتوزيع الدرجات على كشوف أسماء الطلاب ، ثم اعتمادها من محافظ المنوفية وتوزيعها على المدارس ، وتوفيرها الكترونيًا للطلاب من خلال صفحة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على الفيس بوك ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الضغط على الرابط التالي: من هنا.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بالضغط على الرابط التالي: من هنا.

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