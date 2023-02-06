عبر الدستور.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية برقم الجلوس

اعتمد محافظ الشرقية ممدوح غراب نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 اليوم الاثنين بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٢٢% ، التزامًا بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة اعلان نتائج الامتحانات قبل نهاية الاسبوع الجاري وقبل بدأ الفصل الدراسي الثاني.

وتوفر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية بالاسم ، كما توفرها جريدة الدستور في الرابط الذي تنشره في التقرير التالي .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية

ساعات قليلة ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتائج الامتحانات من المدارس بعد أن اعتمدها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية منذ قليل تمهيدًا لتوزيعها على المدارس وتوفيرها مجانًا للطلاب.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه الترم الاول 2023 ٨٧.٢٢% ، من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ووصلوا إلى 138 ألفًا و838 طالبًا وطالبة تم توزيعهم على 757 لجنة على مستوى 20 إدارة تعلمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رابط نتيجه الشهادة الاعدادية 2023 عبر الدستور

توفر جريدة الدستور من خلال موقعها الالكتروني نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية ، ويمكنك الاستعلام عنها بالضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم قم بكتابة رقم جلوسك ، وادخل الكود الظاهر أمامك ، ثم قم بالضغط على إظهار النتيجة .

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

توفر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية بالاسم و رقم الجلوس للفصل الدراسي الأول 2022- 2023 ، بعد ساعات قليلة من اعتمادها من قبل محافظ الشرقية والذي تم منذ قليل تمهيدًا لتوزيعها على المدارس وتوفيرها بالمجان، وكذلك توفيرها عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية ، ويمكن للطلاب واولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي : من هنا.

أو زيارة صفحة البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية على منصة الفيس بوك بالضغط على الرابط التالي من هنا.

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