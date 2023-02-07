الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 7-2-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يطلع الملايين من المواطنين على مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لضبط مواعيد الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية والتي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية و تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة المساجد.


مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023

يستطيع المصلين الاعتماد على البيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية لتوضيح مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023 بدقة وهي كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:14 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:13 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:36 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:55 مساء.


الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 5:40 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:38 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:50 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 6:14 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:29 مساء.

 

الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:31 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:25 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:28 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:50 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:10 مساء.

محافظ الوادى يبحث شكاوى أهالى الداخلة عقب أداء صلاة الجمعة

تعرف على مدة صلاة التراويح فى رمضان 2023

الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:17 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:40 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:00 مساء.

 

الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:14 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:36 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:56 مساء.

 

الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:09 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:31 مساء.
صلاة العشاء الساعة 6:51 مساء.

txt

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الإثنين 6-2-2023 تحديث لحظي

txt

ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الإثنين 6-1-2023 في ختام التعاملات

الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.
صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.
صلاة العصر الساعة 3:21 عصرا.
صلاة المغرب الساعة 5:44 مساء.
صلاة العشاء الساعة 7:01 مساء.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة الصلاة الهيئة العامة للمساحة الصلوات الخمس صلاة الفجر صلاة الظهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

النهارده كام طوبة 2023 في التاريخ القبطي| ورقة نتيجة اليوم

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالاسم ورقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2023

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

ماجد حبته

زيارة رئيس وزراء رومانيا

محمود خليل

«الحلم الغامض».. و«رجل الأقدار»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟

بناء على طلب أنقرة.. إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى تركيا لمواجهة تداعيات الزلزال

حمد بن جاسم: إذا كان السودان يعتقد أن العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا فهو واهم