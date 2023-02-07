مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 7-2-2023

يطلع الملايين من المواطنين على مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لضبط مواعيد الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية والتي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية و تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة المساجد.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023

يستطيع المصلين الاعتماد على البيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية لتوضيح مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 7-2-2023 بدقة وهي كما يلي:-

الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:14 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:13 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:36 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:55 مساء.



الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 5:40 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:38 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:50 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:14 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:29 مساء.

الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:31 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:25 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:28 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:50 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:10 مساء.

الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:17 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:40 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:00 مساء.

الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:14 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:36 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:56 مساء.

الصلاة في محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:09 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:31 مساء.

صلاة العشاء الساعة 6:51 مساء.

الصلاة في محافظة المنيا

صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:21 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:44 مساء.

صلاة العشاء الساعة 7:01 مساء.

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