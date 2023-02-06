الإثنين 06 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين 6 فبراير

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

يراقب أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 الكثير من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الراغبين في البناء وتشطيب الشقق السكنية والمحلات التجارية حيث شهدت أسعار المواد الخام ارتفاع جنوني في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية بفعل اضطراب أسعار الدولار.

سعر طن الحديد اليوم الاثنين 6 فبراير

استقرار في أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 6 فبراير 2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب في الأسواق المصرية للتجار والموزعين وهى كما يلي:-

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28500 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 28200 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 27100 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 27400 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 27350 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 27200 جنيه.

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متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27200 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 27350 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 27150 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 27350 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 28500 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27150 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح اليوم الاثنين للمستهلك

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1950 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة النصر 1900.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1875 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1865 جنيه.

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متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1975 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1870 جنيه.


متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1935 جنيه.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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