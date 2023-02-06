الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى ومميزات استخراجها

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لحصول هذا الكارت على اهتمام الاشخاص ذوي الاعاقة بعد أن وفرت الدولة من خلاله العديد من الامتيازات لهم.

 

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ومن خلال هذا التقرير نعرض لكم رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ومميزات كارت الخدمات المتكاملة والفئات التي يمكنها استخراجه.

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب.

والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

وينال كارت الخدمات المتكاملة اهتمام الأشخاص من ذوي الإعاقة لتوفير عدة مميزات لهم منها نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة، وإمكانية الجمع بين معاشين، الإعفاء من الضرائب.

الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية، وتوفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة.

ولطلاب المدارس يمكن الإستفادة من كارت الخدمات المتكاملة بالدمج في مدارس التعليم الأساسي والإعفاء من المصروفات المدرسية إلى جانب الميزات السابق ذكرها. 

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الفئات التي يمكنها استخراج كارت الخدمات المتكاملة 

وفي تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ذكرت أن عددهم حتى عام 2017 بلغت 10.64% من إجمالي تعداد السكان. 

  • أصحاب الأمراض السمعية والبصرية
  • الإعاقات المتعددة
  • قصار القامة الطول أقل من 140 سم
  • أصحاب أمراض الدم المزمن
  • الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة
  • مرضى اضطراب طيف التوحد
  • مرضى الهيموفيليا
  • اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل
  • اضطراب فرط الحركة
  • الجذام
  • متلازمة داون
  • التوحد

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

  • صورة من  بطاقة الرقم القومي  على أن تكون سارية
  • صورة من  المؤهل الدراسي
  • تقرير  طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة
  • صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة
     

إصدار مليون 100 ألف بطاقة خدمات متكاملة 

وبلغ عدد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة إلى ما يقرب من مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة.

حيث تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة على مراحل ركزت المرحلة الأولى على الاعاقات الشديدة، وبالغة الشدة، مثل الإعاقات السمعية والبصرية الشديدة، وضمور العضلات والقزامة.

أما المرحلة الثانية ركزت على  الفئات الذهنية والبصرية بشدة إعاقة متوسطة، ومازال العمل جار في هذه المرحلة الثانية.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكامل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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