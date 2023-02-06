رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى ومميزات استخراجها

يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لحصول هذا الكارت على اهتمام الاشخاص ذوي الاعاقة بعد أن وفرت الدولة من خلاله العديد من الامتيازات لهم.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ومن خلال هذا التقرير نعرض لكم رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ومميزات كارت الخدمات المتكاملة والفئات التي يمكنها استخراجه.

يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

يتم كتابة الرقم القومي للشخص المقدم للطلب.

والضغط على أيقونة بحث من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وينال كارت الخدمات المتكاملة اهتمام الأشخاص من ذوي الإعاقة لتوفير عدة مميزات لهم منها نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة، وإمكانية الجمع بين معاشين، الإعفاء من الضرائب.

الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية، وتوفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة.

ولطلاب المدارس يمكن الإستفادة من كارت الخدمات المتكاملة بالدمج في مدارس التعليم الأساسي والإعفاء من المصروفات المدرسية إلى جانب الميزات السابق ذكرها.

الفئات التي يمكنها استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وفي تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ذكرت أن عددهم حتى عام 2017 بلغت 10.64% من إجمالي تعداد السكان.

أصحاب الأمراض السمعية والبصرية

الإعاقات المتعددة

قصار القامة الطول أقل من 140 سم

أصحاب أمراض الدم المزمن

الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة

مرضى اضطراب طيف التوحد

مرضى الهيموفيليا

اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل

اضطراب فرط الحركة

الجذام

متلازمة داون

التوحد

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية

صورة من المؤهل الدراسي

تقرير طبي شامل يكشف نوع ودرجة الإعاقة

صورة شخصية حديثة للشخص ذوي الإعاقة



إصدار مليون 100 ألف بطاقة خدمات متكاملة

وبلغ عدد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة إلى ما يقرب من مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة.

حيث تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة على مراحل ركزت المرحلة الأولى على الاعاقات الشديدة، وبالغة الشدة، مثل الإعاقات السمعية والبصرية الشديدة، وضمور العضلات والقزامة.

أما المرحلة الثانية ركزت على الفئات الذهنية والبصرية بشدة إعاقة متوسطة، ومازال العمل جار في هذه المرحلة الثانية.