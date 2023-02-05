الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يتصدر البحث عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 محرك البحث "جوجل " كونه يهم شريحة كبيرة من المواطنين فالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدر أصحاب الهمم والقدرات الخاصة في مصر 2022 بنحو 10.8 مليون مواطن ويقدم كارت الخدمات المتكاملة لهم الكثير من الخدمات لذوي الإعاقة العديد من الخدمات لهم، فيما كانت بطاقة الخدمات المتكاملة من أولويات هذا الاهتمام لأنها تهم شريحة من المواطنين بعدما أظهرت الحكومة المصرية منظومة وقيادة اهتماما بذوي الهمم.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

في إطار الخدمات التي يقدمها موقع "الدستور" يستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، والخطوات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

يهم رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 شريحة من المواطنين بعدما أظهرت الحكومة المصرية منظومة وقيادة اهتماما بذوي الهمم، وظهر ذلك في توفير العديد من الخدمات، وكانت بطاقة الخدمات المتكاملة من أولويات هذا الاهتمام، لأن تلك البطاقة تقدم الكثير من الخدمات لذوي الإعاقة.

رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

رابط استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 خلال السطور التالية، للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي كالتالي:

الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضغط على هذا الرابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وفي إطار مساعدة ذوي الهمم  للحصول على  كارت الخدمات المتكاملة وتحقيق الاستفادة القصوى من مميزات البطاقة، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة:

كتابة رقمك القومي بطريقة صحيحة مكون من 14 رقم في الخانة المطلوبة، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

تظهر لك نتيجة بحثك عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث توضح لك حالة الطلب هل هو قيد البحث، أم تم قبول طلب إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

  • الضغط على لينك موقع وزارة الصحة والسكان من هنا ، للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2022 باتباع خطوات الاستخراج.
  • الضغط على زر البطاقة الخدمية للمعاقين.
  • كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة.
  • اختر مكتب الشئون الاجتماعية الذي يتبع له صاحب الإعاقة.
  • حدد طريقة الاستلام.
  • نزل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.
  • في النهاية اضغط على خانة احفظ.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

  1. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الشخصية بشرط أن تكون سارية.
  2. صورة ضوئية للمؤهل الدراسي.
  3. إثبات نوع الإعاقة ودرجتها من خلال تقرير طبي يفسر ذلك فلا غنى عن التقرير.
  4. صورة شخصية لصاحب الإعاقة شريطة أن تكون حديثة لم يمر عليها سوى أيام أو شهور.
  5. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022/ 2023.
  6. الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بوابة المجالس الطبية من هنا 
  7. الضغط على زر خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  8. ملء البيانات التابعة للمتقدم في الخانة الصحيحة.
  9. إدخال وسيلة الاستلام بعد اختيار لمكتب الشئون الخاص بالمريض.
  10. اضغط على أيقونة الاستعلام للحصول على نتيجة الكارت.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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