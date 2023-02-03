رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى 2023

يزداد البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين وفرت لهم الدولة هذا الكارت لدعمهم في مختلف الخدمات والاحتياجات التي يتمنون الحصول عليها.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

ومن خلال هذا التقرير، نقدم للأشخاص ذوي الإعاقة رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، وكيفية الاستعلام عنها بكل سهولة بالاعتماد على التحول الرقمي.

أولًا: يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي والموجود هنا.

ثانيًا: وبعد الدخول عليه تظهر صفحة مكتوب عليها الاستعلام عن الطلبات.

ثالثًا: يجب على الشخص المتقدم كتابة رقم البطاقة القومي.

رابعًا: ثم الضغط على بحث للحصول على النتيجة.



خدمات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة



جاء كارت الخدمات المتكاملة ليلبي العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة منها:

1- نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة.

2- إمكانية الجمع بين معاشين.

3- الدمج في مدارس التعليم الأساسي.

4- الإعفاء من الضرائب.

5- الإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية.

6- توفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة.

7- الإعفاء من المصروفات المدرسية.

فئات يمكنها استخراج كارت الخدمات المتكاملة

1- أصحاب الأمراض السمعية والبصرية.

2- الإعاقات المتعددة.

3- قصار القامة الطول أقل من 140 سم.

4- أصحاب أمراض الدم المزمن.

5- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

6- مرضى اضطراب طيف التوحد.

7- مرضى الهيموفيليا.

8- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل.

9- اضطراب فرط الحركة.

10- الجذام.

11- متلازمة داون.

12- التوحد.

التقديم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

للأشخاص الذين يندرجون تحت هذه الفئات، يمكنكم استخراج كارت الخدمات المتكاملة باتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على موقع وزارة الصحة (من هنا).

ثانيًا: يتم حجز موعد للكشف الطبي وهذا الكشف ضروري لإثبات الإعاقة.

ثالثا: ثم تسجيل البيانات المطلوبة، وهي:

(الاسم رباعي- رقم البطاقة الشخصية- تاريخ الميلاد- النوع- محافظة الميلاد- الوظيفة- العنوان- رقم الهاتف المحمول- تحديد نوع الإعاقة).





كارت الخدمات المتكاملة

يرجى العلم أن حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقاً لمنشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 7 لسنة 2022، تتوجهه إلى أقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي، واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الإعاقات التى شملها المنشور الوزاري

بتر متعدد الأطراف أو بتر في طرف واحد

الشلل الرباعي

الشلل الدماغي

ضمور العضلات (شلل الاطفال في طرف أو أكثر)

حالات كف البصر

متلازمة داون و الإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ أو اقل)

الاعاقات المتعددة

طيف التوحد

القزامة