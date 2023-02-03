العاملون في قطاع الأعمال العام.. كيف تثبت المهنة في البطاقة الشخصية
حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عدد من الخطوات والإجراءات لإثبات المهنة الخاص بالعاملين في قطاع الأعمال العام، في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.
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إجراءات إثبات المهنة في البطاقة الشخصية
وتشمل هذه الإجراءات أنه يكتفى باعتماد جهة العمل على استمارة الرقم القومي سواء بخاتم شعار الجمهورية أو خاتم الشركات القابضة التابعين لها.
وفي حالة الرغبة في تغيير المهنة إلى مهنة غير حكومية يلزم تقديم ما يفيد إنهاء الخدمة أو تقديم برنت تأمينات مع كتابة إقرار بترك المهنة مع التقدم بالمستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.
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وحرص قطاع الأحوال المدنية على إصدار عدد من الكتيبات ومن ضمنها كتيب إرشادات الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية 2023 ، في جناح معرض القطاع خلال احتفالية معرض مركبات الشرطة
ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.
واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.