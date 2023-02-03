السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العاملون في قطاع الأعمال العام.. كيف تثبت المهنة في البطاقة الشخصية

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عدد من الخطوات والإجراءات لإثبات المهنة الخاص بالعاملين في قطاع الأعمال العام، في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.

 

اقرا ايضا

اولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2023

 

إجراءات إثبات المهنة في البطاقة الشخصية

وتشمل هذه الإجراءات أنه يكتفى باعتماد جهة العمل على استمارة الرقم القومي سواء بخاتم شعار الجمهورية أو خاتم الشركات القابضة التابعين لها.

وفي حالة الرغبة في تغيير المهنة إلى مهنة غير حكومية يلزم تقديم ما يفيد إنهاء الخدمة أو تقديم برنت تأمينات مع كتابة إقرار بترك المهنة مع التقدم بالمستندات اللازمة لإثبات المهنة الجديدة.

 

اقرأ ايضا

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

 

 

وحرص قطاع الأحوال المدنية على إصدار عدد من الكتيبات ومن ضمنها كتيب إرشادات الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية 2023 ، في جناح معرض القطاع خلال احتفالية معرض مركبات الشرطة

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

قطاع الأعمال العام التحول الرقم الاحوال المدنية الشركات القابضة بوزارة الداخلية المواقع الشرطية الخدمية بطاقة الرقم القومي البطاقة الشخصية اثبات المهنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

سقوط 12 تشكيل عصابي لسرقة السيارات بقنا

«كهرباء جنوب القاهرة» تبدأ إجراءات ترسية مناقصة 530 ألف عداد مسبق الدفع

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية