في 7 خطوات فقط.. تعرف على إجراءات إصدار بطاقة رقم قومي

مع بلوغ الأشخاص لسن الـ 16 عاما يتم يسمح لهم بإصدار بطاقة الرقم القومي، ويتم ذلك من خلال الإدارات التابعة لقطاع الأحوال المدنية في كافة المحافظات.

وتتيح وزارة الداخلية خدمة الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال ديوان القطاع في العباسية إدارات الأحوال المدنية في كافة المحافظات وكذلك السجلات المدنية النموذجية.

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مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية

وينظم العمل لمكاتب الأحوال المدنية خلال أيام الأسبوع ومنها يوم الجمعة في العديد من السجلات النموذجية وتكون مواعيد العمل من 8 صباحا حتى 9 مساءا.

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خطوات الحصول على بطاقة الرقم القومي

وللحصول على بطاقة رقم قومي عقب بلوغ سن 16 عاما في هذه الخطوات.