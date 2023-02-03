السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في 7 خطوات فقط.. تعرف على إجراءات إصدار بطاقة رقم قومي

بطاقة رقم قومي
بطاقة رقم قومي

مع بلوغ الأشخاص لسن الـ 16 عاما يتم يسمح لهم بإصدار بطاقة الرقم القومي، ويتم ذلك من خلال الإدارات التابعة لقطاع الأحوال المدنية في كافة المحافظات.

وتتيح وزارة الداخلية خدمة الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال ديوان القطاع في العباسية إدارات الأحوال المدنية في كافة المحافظات وكذلك السجلات المدنية النموذجية.

 

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مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية

وينظم العمل لمكاتب الأحوال المدنية خلال أيام الأسبوع ومنها يوم الجمعة في العديد من السجلات النموذجية وتكون مواعيد العمل من 8 صباحا حتى 9 مساءا.

 

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خطوات الحصول على بطاقة الرقم القومي

وللحصول على بطاقة رقم قومي عقب بلوغ سن 16 عاما في هذه الخطوات.

  1. التوجه لشراء استمارة استخراج البطاقة من الأماكن المخصص لبيعها من مواقع القطاع المختلفة.
  2. يقوم المواطن بملء الاستمارة المعدة لذلك باستيفاء المعلومات التالية: البيانات الشخصية- الحالة الاجتماعية- الإقامة-المهنة-غيرها من البيانات، كما يتم كتابة إسم الزوج والزوجة والرقم القومي الخاص بالمتزوجين فقط.
  3. يقوم المواطن باعتماد الاستمارة من الجهات المختلفة إن لزم ذلك أو إرفاق المستندات اللازمة لاستخراج البطاقة
  4. بعد ملء الاستمارة بمعرفة المواطن واعتمادها من الجهات المختصة وإرفاق المستندات اللازمة بها، يتقدم المواطن على مواقع الأحوال المدنية بيقوم الموظف المختص بمراجعة الاستمارة والاستعلام عن بيانات المواطن بقاعدة البيانات المسجلة على الحاسب الآلي.
  5. بعد التأكد من صحة البيانات يتم تصوير المواطن ومنحه إيصالا موضحا به مكان وتاريخ الاستلام الخاص بالبطاقة وكذلك رقم الطلب الخاص به.
  6. في حالة عدم إنتاج البطاقة للمواطن " فقد أو تلف أو تغيير البيانات طبقا لحالته الجديدة" يتم ذلك بموجب شراء استمارة بطاقة جديدة يدون بها شبب إعادة الإنتاج مع إرفاق المستندات اللازمة لذلك.
  7. وتكون مدة سريان بطاقة الرقم القومي 7 سنوات من تاريخ إصدارها.
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