سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بداية التعاملات بالبنوك

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية ليسجل نحو 32.62 جنيه للشراء، و32.74 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر اليورو أمس تراجع طفيف أمام الجنيه المصري بقيمة 4 قروش.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، استقرارًا أمام الجنيه ليسجل نحو 32.62 جنيه للشراء و32.74 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة من تداعيات سلبية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية مما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في بداية التعاملات بالبنك الأهلي المصري استقرارًا ليسجل نحو 32.44 جنيه للشراء، و 32.72 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.44 جنيه للشراء، و 32.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مباشر الآن

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في بداية التعاملات استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك أبرزهم:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي Cib

32.54 جنيه للشراء

32.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

32.60 جنيه للشراء

32.82 جنيه للبيع

كما استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في نهاية التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 32.44 جنيه للشراء، و 32.55 جنيه للبيع.

جدير بالذكر نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

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