الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2023

مواد البناء.. سعر
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2023

ينال البحث عن أسعار مواد البناء خاصة سعر طن الحديد والأسمنت اهتمام الكثير من المواطنين المهتمين بمجال العقارات أو الراغبين في استكمال بناء منازلهم والحاصلين على ترخيص بالأدوار المحددة لهم.

 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2023

 

نقدم لكم في التقرير التالي تفاصيل أسعار مواد البناء خاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2023 وكذلك الزلط والرمل.
 

أسعار الحديد اليوم في مصر 

حديد عز 28,450 جنيه 
حديد بشاى 28,200 جنيه 
حديد العتال 27,400 جنيه 
حديد عطية 27,150 جنيه 
حديد سرحان 27,100 جنيه 
حديد المراكبى 27,200 جنيه 
حديد المصريين 27,350 جنيه 
حديد الكومى 27,200 جنيه 
حديد المعادي 27,150 جنيه 
حديد العشري 27,350 جنيه
حديد مصر ستيل 27,350 جنيه 
 

أسعار الأسمنت في مصر  

اسمنت المسلح 1,930 جنيه 
اسمنت النصر 1,905 جنيه 
اسمنت وادي النيل 1,840 جنيه 
اسمنت المخصوص 1,900 جنيه 
اسمنت العسكري 1,840 جنيه 
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه 
اسمنت حلوان 1,890 جنيه 
اسمنت السهم 1,840 جنيه 
اسمنت السويدي 1,980 جنيه 
أسمنت المسلة 1,890 جنيه 
اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيه 
أسمنت العامرية عادة 1,970 جنيه 
أسمنت الممتاز 1,935 جنيه 
أسمنت السويس 1,930 جنيه 
أسمنت تايتان 1,880 جنيه 
أسمنت سيناء 1,860 جنيه 
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه 
أسمنت المهندس 1,890 جنيه 
أسمنت النهضة 1,820 جنيه 
أسمنت أسوان 1,780 جنيه 
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه 
أسمنت قنا 1,820 جنيه 
أسمنت المصريين 1,760 جنيه
أسمنت المصري 1,900 جنيه 
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 
أسمنت التعمير 1,850 جنيه 
أسمنت المنيا 1,820 جنيه 
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه 
أسمنت البرج 1,890 جنيه 
أسمنت الماكس 1,880 جنيه 
أسمنت الصخرة 1,890 جنيه 
أسمنت الدلتا 1,860 جنيه 
أسمنت الصرح 1,970 جنيه
 

سعر الطوب اليوم 

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
 

سعر الرمل والزلط  اليوم

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه

مواد البناء سعر طن الحديد أسعار الأسمنت في مصر أسعار الأسمنت أسعار الحديد اسعار الحديد اليوم أسعار مواد البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

أحمد عبدالعزيز: «مراتى فضحتنا وطلعت كل أسرارنا»

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-2-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-2-2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 1-2-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

جلال حمام

فى انتظار جولة جديدة من معركة الوعى

د. القس صفوت البياضى

بالسلاح تستطيع قتل الإرهابيين.. لكن بالتعليم نقتل الإرهاب

القس. رفعت فكرى

الصالون الثقافى لإدوار الخراط!!

صور

«نحن والفلسفة» في ندوة بمعرض الكتاب

«فراشات المقهى» تطير بين رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب.. ندوة «الجوانب التربوية والفنية فى أدب كامل كيلانى»

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: نعمل على إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

عملية أصفهان.. الهجوم الإسرائيلى على منشأة أسلحة إيرانية.. ما الدلالات؟

فلسطين تدين قوانين إسرائيل بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى