مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2023
ينال البحث عن أسعار مواد البناء خاصة سعر طن الحديد والأسمنت اهتمام الكثير من المواطنين المهتمين بمجال العقارات أو الراغبين في استكمال بناء منازلهم والحاصلين على ترخيص بالأدوار المحددة لهم.
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2023
نقدم لكم في التقرير التالي تفاصيل أسعار مواد البناء خاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2023 وكذلك الزلط والرمل.
أسعار الحديد اليوم في مصر
حديد عز 28,450 جنيه
حديد بشاى 28,200 جنيه
حديد العتال 27,400 جنيه
حديد عطية 27,150 جنيه
حديد سرحان 27,100 جنيه
حديد المراكبى 27,200 جنيه
حديد المصريين 27,350 جنيه
حديد الكومى 27,200 جنيه
حديد المعادي 27,150 جنيه
حديد العشري 27,350 جنيه
حديد مصر ستيل 27,350 جنيه
أسعار الأسمنت في مصر
اسمنت المسلح 1,930 جنيه
اسمنت النصر 1,905 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,840 جنيه
اسمنت المخصوص 1,900 جنيه
اسمنت العسكري 1,840 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه
اسمنت حلوان 1,890 جنيه
اسمنت السهم 1,840 جنيه
اسمنت السويدي 1,980 جنيه
أسمنت المسلة 1,890 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,970 جنيه
أسمنت الممتاز 1,935 جنيه
أسمنت السويس 1,930 جنيه
أسمنت تايتان 1,880 جنيه
أسمنت سيناء 1,860 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,890 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت قنا 1,820 جنيه
أسمنت المصريين 1,760 جنيه
أسمنت المصري 1,900 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,850 جنيه
أسمنت المنيا 1,820 جنيه
أسمنت العاصمة 1,810 جنيه
أسمنت البرج 1,890 جنيه
أسمنت الماكس 1,880 جنيه
أسمنت الصخرة 1,890 جنيه
أسمنت الدلتا 1,860 جنيه
أسمنت الصرح 1,970 جنيه
سعر الطوب اليوم
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
سعر الرمل والزلط اليوم
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه
رمل خشن متر مكعب 95 جنيه
زلط عادة متر مكعب 190 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيه
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه