ينال البحث عن أسعار مواد البناء خاصة سعر طن الحديد والأسمنت اهتمام الكثير من المواطنين المهتمين بمجال العقارات أو الراغبين في استكمال بناء منازلهم والحاصلين على ترخيص بالأدوار المحددة لهم.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2023

نقدم لكم في التقرير التالي تفاصيل أسعار مواد البناء خاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-2-2023 وكذلك الزلط والرمل.



أسعار الحديد اليوم في مصر

حديد عز 28,450 جنيه

حديد بشاى 28,200 جنيه

حديد العتال 27,400 جنيه

حديد عطية 27,150 جنيه

حديد سرحان 27,100 جنيه

حديد المراكبى 27,200 جنيه

حديد المصريين 27,350 جنيه

حديد الكومى 27,200 جنيه

حديد المعادي 27,150 جنيه

حديد العشري 27,350 جنيه

حديد مصر ستيل 27,350 جنيه



أسعار الأسمنت في مصر

اسمنت المسلح 1,930 جنيه

اسمنت النصر 1,905 جنيه

اسمنت وادي النيل 1,840 جنيه

اسمنت المخصوص 1,900 جنيه

اسمنت العسكري 1,840 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيه

اسمنت حلوان 1,890 جنيه

اسمنت السهم 1,840 جنيه

اسمنت السويدي 1,980 جنيه

أسمنت المسلة 1,890 جنيه

اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,970 جنيه

أسمنت الممتاز 1,935 جنيه

أسمنت السويس 1,930 جنيه

أسمنت تايتان 1,880 جنيه

أسمنت سيناء 1,860 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

أسمنت قنا 1,820 جنيه

أسمنت المصريين 1,760 جنيه

أسمنت المصري 1,900 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيه

أسمنت المنيا 1,820 جنيه

أسمنت العاصمة 1,810 جنيه

أسمنت البرج 1,890 جنيه

أسمنت الماكس 1,880 جنيه

أسمنت الصخرة 1,890 جنيه

أسمنت الدلتا 1,860 جنيه

أسمنت الصرح 1,970 جنيه



سعر الطوب اليوم

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه



سعر الرمل والزلط اليوم

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيه

رمل خشن متر مكعب 95 جنيه

زلط عادة متر مكعب 190 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيه

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيه