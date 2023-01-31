تراجع طفيف.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-1-2023 في نهاية التعاملات

تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك المصرية بقيمة 4 قروش ليسجل نحو 32.62 جنيه للشراء، و32.74 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023

انخفض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 أمام الجنيه ليسجل نحو 32.62 جنيه للشراء و32.74 جنيه للبيع في نهاية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع تداعيات جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية مما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وشهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، في نهاية التعاملات بالبنك الأهلي المصري تراجعًا طفيفًا بقيمة قرش ليسجل نحو 32.44 جنيه للشراء، و 32.72 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.44 جنيه للشراء، و 32.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مباشر الآن

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023 في نهاية التعاملات استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك أبرزهم:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي Cib

32.54 جنيه للشراء

32.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

32.60 جنيه للشراء

32.82 جنيه للبيع

كما استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، في نهاية التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 32.44 جنيه للشراء، و 32.55 جنيه للبيع.

جدير بالذكر نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الجاري، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

اقرأ أيضا