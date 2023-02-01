سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-2-2023

بعد تخطي الدولار حاجز الـ30 جنيه زاد البحث عن سعر الدولار لمعرفة مدى التطور الذي وصل له أمام الجنيه اليوم الأربعاء 1-2-2023 وكذلك العملات الأجنبية الأخرى.



سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-2-2023

نعرض لكم في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-2-2023 في مختلف البنوك الأجنبية والعربية.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري

30.11 جنيه للشراء

30.21 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في البنك الأهلي المصري

30.03 جنيه للشراء

30.13 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بنك مصر

30.03 جنيه للشراء

30.13 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بنك الإسكندرية

30.13 جنيه للشراء

30.23 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بنك القاهرة

30.13 جنيه للشراء

30.23 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 البنك التجاري الدولي cib

30.13 جنيه للشراء

30.23 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

30.18 جنيه للشراء

30.23 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 1-2-2023



سعر اليورو​

32.62 جنيه للشراء

32.74 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

37.11 جنيه للشراء

37.23 جنيه للبيع

سعر الفرنك سويسري

32.50 جنيه للشراء

32.61 جنيه للبيع

سعر 100 ين ياباني

23.09 جنيه للشراء

23.16 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

8.02 جنيه للشراء

8.04 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

98.59 جنيه للشراء

98.94 جنيه للبيع

سع الدرهم الاماراتي

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر اليوان الصيني

4.45 جنيه للشراء

4.47 جنيه للبيع