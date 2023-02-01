الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-2-2023

دولارات
دولارات

بعد تخطي الدولار حاجز الـ30 جنيه زاد البحث عن سعر الدولار لمعرفة مدى التطور الذي وصل له أمام الجنيه اليوم الأربعاء 1-2-2023 وكذلك العملات الأجنبية الأخرى.
 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-2-2023

 

نعرض لكم في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 1-2-2023 في مختلف البنوك الأجنبية والعربية.
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري 

30.11 جنيه للشراء 
30.21 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023  في البنك الأهلي المصري  

30.03 جنيه للشراء 
30.13 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بنك مصر 

30.03 جنيه للشراء 
30.13 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بنك الإسكندرية 

30.13 جنيه للشراء 
30.23 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بنك القاهرة

30.13 جنيه  للشراء 
30.23 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023 البنك التجاري الدولي cib

30.13 جنيه للشراء
30.23 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-2-2023  في مصرف أبو ظبي الإسلامي 

30.18 جنيه للشراء
30.23 جنيه للبيع
 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 1-2-2023 
 

 سعر اليورو​
32.62 جنيه للشراء 
32.74 جنيه للبيع 

سعر الجنيه الإسترليني
37.11 جنيه للشراء 
37.23 جنيه للبيع 

سعر الفرنك سويسري
32.50 جنيه للشراء
32.61 جنيه للبيع 

سعر 100 ين ياباني
23.09 جنيه للشراء 
23.16 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودي
8.02 جنيه للشراء 
8.04 جنيه للبيع 

سعر الدينار الكويتي
98.59 جنيه للشراء 
98.94 جنيه للبيع 

سع  الدرهم الاماراتي
8.19 جنيه للشراء 
8.22 جنيه للبيع 

سعر اليوان الصيني
4.45 جنيه للشراء 
4.47 جنيه للبيع 

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