الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023

ينال البحث عن سعر الريال السعودي فى مصر اهتمام الكثيرين خاصة المغتربين للعمل في المملكة العربية السعودية ويسعون لإرسال التحويلات المالية لأسرهم في مصر.

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023

نعرض لكم في التقرير التالي سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 1-2-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-2-2023 في البنك المركزي المصري 

8.02 جنيه للشراء. 
8.04 جنيه للبيع. 
 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-2-2023  في البنك الأهلي المصري 
 

7.98 جنيه للشراء. 
8.02 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-2-2023  في بنك مصر 
 

7.98 جنيه للشراء. 

8.02 جنيه للبيع. 
 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-2-2023  في بنك الإسكندرية 

7.992 جنيه للشراء. 

8.055 جنيه للبيع. 
 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-2-2023  في البنك التجاري الدولي cib 
 

7.994  جنيه للشراء. 
8.056 جنيه للبيع. 
 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-2-2023  في  بنك التعمير والإسكان
7.96 جنيه للشراء. 
8.07 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-2-2023 في بنك قناة السويس
 

7.96  جنيه للشراء.

8.02 جنيه للبيع.

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