تقديم وظائف وزارة الأوقاف 2023 عبر بوابة الوظائف الحكومية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2023 عن بدء مسابقة الأئمة والعمال 2023 عبر بوابة الوظائف الحكومية للراغبين في تقديم وظائف وزارة الأوقاف .

ويبحث المتقدمون لـ مسابقة وزارة الأوقاف المصرية عن تقديم بوابة الوظائف الحكومية والشروط والأوراق المطلوبة، وكذلك المهارات.

وظائف وزارة الاوقاف المصرية

وتستقبل بوابة الوظائف الحكومية تقديم وزارة الأوقاف بداية من اليوم 31 يناير وحتى 30 مارس 2023 لـ وظائف وزارة الأوقاف المصرية.

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لـ 1000 امام وخطيب ومدرس (تعاقد)، يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

و1000 عامل مسجد (تعاقد) بجميع محافظات الجمهورية، يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

بوابة الوظائف الحكومية.. تقديم وزارة الاوقاف

يتم تقديم وظائف وزارة الأوقاف عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية ، عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الإستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15/3/2023 حتى 30/3/2023، برجاء الإحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

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شروط تقديم وظائف وزارة الاوقاف المصرية 2023 شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما

مستوى المؤهل: مؤهل عال أزهري

شروط المؤهل: مؤهل عال أزهري وفقا للمرفق

ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

التقدير: ألا يقل عن جيد

المستندات المطلوبة: الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثان سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

إيصال الإيداع البنكي

الموقف من الخدمة العسكرية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

تسجيل وظائف بوابة الوظائف الحكومية

يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان

يرجى رفع الملفات بصيغة jpgفقط

لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا

حال ثبوت حصول المتقدم على مؤهل أعلى من المطلوب سيتم رفض الطلب

يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها و في حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد إستيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.