السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

التعليم الأساسي
التعليم الأساسي

يرتفع البحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس محافظة القاهرة حيث يبدأ الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر لينك بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس لطلاب الابتدائية والإعدادية “الترم الأول” محافظة القاهرة من خلال البوابة الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

ويوفر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 لطلاب الابتدائية والإعدادية جميع مدارس محافظة القاهرة:

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي اضغط هنــــــــــــــــــا

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي اضغط هنــــــــــــــــــا

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي اضغط هنــــــــــــــــــا

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي  اضغط هنــــــــــــــــــا

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى اضغط هنــــــــــــــــــا

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خطوات استعلام بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

يوضح التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 عبر بوابة التعليم الاساسي

عقب الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي https://eduserv.cairo.gov.eg

تظهر رسالة توضح نتيجة الصف الدارسي المعلنة.

في البداية يبدأ ولي أمر الطالب بإدخال البيانات المطلوبة كاملة بدون أخطاء وهي:

-كتابة الرقم القومي للطالب المكون من أربعة عشر رقم.

-اختيار المرحلة الدراسية 2023:

المرحلة الابتدائية: 1-نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2- نتيجة الصف الخامس الابتدائي 3- نتيجة الصف السادس الابتدائي.

المرحلة الإعدادية: 1نتيجة الصف الاول الاعدادي 2– نتيجة الصف الثاني الاعدادي.

-اختيار العام الدراسي 2022-2023. 

-اختيار الفصل الدراسي الأول.

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نتائج رابط بوابة نتائج التعليم بوابة نتائج التعليم نتيجة الصف الرابع الإبتدائي موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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