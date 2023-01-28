رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2023 للاستعلام عن نتائج الطلاب

يبحث الكصير من المواطنين عن بوابة نتائج التعليم الاساسي 2023 كافة أولياء الأمور والطلاب، وذلك للاستعلام عن درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023، وذلك عقب الإعلان عن ظهور نتائج بعض الطلاب في الترم الأول على رأسهم طلاب الصف السادس الابتدائي والثاني الاعدادي والأول الإعدادي والتي يمكن الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من خلال الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي 2023

يمكن لطلاب المدارس بمرحلة التعليم الأساسي الاستعلام عن نتائجهم في الفصل الدراسي الأول من خلال البوابة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهم وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول.

تحديد الفرقة الدراسية الراغب في الاستعلام عن درجاتها.

كتابة بيانات الطالب من واقع شهادة الميلاد المميكنة.

إدخال المعلومات الكاملة عن المدرسة والإدارة التعليمية المسجل بها الطالب.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب المستعلم والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الطلاب

تستخدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الرقمية لتقديم الخدمات للطلاب والمدرسين وأولياء الأمور حيث يمكن حاليا معرفة درجات الطلاب في كافة الامتحانات التي خضعوا لها طوال الفصل الدراسي الأول من خلال الموقع الإلكتروني عقب إدخال البيانات اللازمة بشكل دقيق.

يذكر أن الموقع الإلكتروني قد أعلن بالفعل عن نتائج بعض الفرق الدراسية في بعض المحافظات عقب انتهاء عملية التصحيح وأعمال الكنترول واعتمادها بشكل رسمي للطلاب وأولياء أمورهم بالإضافة إلى إعلانها في المدارس بشكل ورقي للطلاب.

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2022-2023

عقب تفعيل بوابة نتائج التعليم الاساسي 2023 لعرض نتائج طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 يتسأل أولياء الأمور عن الترم الثاني حيث تبدأ فيه الدراسة يوم السبت الموافق 11 من شهر فبراير 2023 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي المعتمد بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم.

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