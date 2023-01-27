السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 "المجموع الكلى"

الصف الأول الإعدادى
الصف الأول الإعدادى

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الأول والترم الثانى "المجموع الكلى" لجميع المواد.. من الموضوعات التى يهتم بالبحث عنها الكثير من المواطنين المهتمين سواء التلاميذ أو أولياء الأمور أو المدرسين المعنين بهذه المرحلة الدراسية.

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2022 الترم الأول

“الدستور” تستعرض توزيع درجات الصف الاول الاعدادي 2022 خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالموضوع..

توزيع درجات مادة اللغة العربية 2023

40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

توزيع درجات مادة الرياضيات "المجموع الكلى" 

30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

توزيع درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى

30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

 

توزيع درجات 2023 مادة الدراسات الاجتماعية

20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

 

إجمالى المجموع

إجمالي توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 لهذه المواد المضافة للمجموع هي  140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

تعرف على روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى لعدد من المحافظات. 

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بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

 

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى لمحافظة القاهرة 2023 نرم أول 

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

 

نتيجة الصف الاول الاعدادي محافظة الإسكندرية

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى ترم أول 2023 من خلال هذا الرابط 

https://alex-edu.com/

 

نتيجة الصف الأول الإعدادي كفر الشيخ

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادى محافظة كفر الشيح ترم أول 2023

https://kfsedu.gov.eg/

 

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة القليوبية

رابط الاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2023 محافظة القليوبية

https://www.qalubiaedu.org/

 

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة البحيرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادى محافظة البحيرة 2023

https://bed2.yoo7.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 على رابط بوابة الأزهر للنتائج

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

خطوات الاستعلام على نتيجة الصف الأول الإعدادى إلكترونيا

يمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا لجميع المحافظات باتباع نفس الخطوات ولكن على الرابط الخاص لكل محافظة كالآتى:

-الدخول إلى الرابط الخاص بكل محافظة حسب الروابط السابقة.

- الضغظ أو اختيار «سنوات النقل».

- الضغظ على الذر الخاص بالصف الأول الإعدادى عند خانة الصف.

- اختر الفصل الدراسي الأول.

- الضغظ لعى أيقونة امتحانات العام الدراسي 2023.

- كتابة البيانات المطلوبة (الأسم – رقم الجلوس).

- اضغط على «استعلام».

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الأول المجموع الكلي وزراة التريبة والتعليم توزيع درجات الصف الاول الاعدادي 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

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