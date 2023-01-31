مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الثلاثاء 31-1-2023 فى كافة المحافظات

يتابع مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 عبر محرك البحث العالمي جوجل الملايين من المواطنين، حيث تصدر الهيئة العامة للمساحة المصرية بيان يومي يوضح مواعيد إقامة الصلوات الخمس ورفع الأذان والإقامة في كافة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف المصرية في كافة محافظات الجمهورية.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 في كافة المحافظات

يستعرض التقرير مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع وجريدة “الدستور” الإلكتروني للقراء في كافة محافظات الجمهورية وهي كالتالي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:17 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:09 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:30 مساءً.

صلاة العشاء الساعة 6:50 مساءً.



موعد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر الساعة 5:42 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:38 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:46 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 6:09 مساءً.

صلاة العشاء الساعة 7:25 مساءً.

موعد الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر الساعة 5:12 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:03 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:04 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:25 مساءً.

صلاة العشاء الساعة 6:45 مساءً.



موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:09 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:30 مساءً.

صلاة العشاء الساعة 6:50 مساءً.



موعد الصلاة في محافظة الغربية

صلاة الفجر الساعة 5:18 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:08 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:29 مساءً.

صلاة العشاء الساعة 6:49 مساءً.

موعد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر الساعة 5:24 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:14 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:12 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:34 مساءً.

صلاة العشاء الساعة 6:54 مساءً.

موعد الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:19 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:10 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:12 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:33 مساءً.

صلاة العشاء الساعة 6:52 مساءً.

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