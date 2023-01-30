سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 30 يناير 2023 فى البنوك المصرية

يرغب قطاع عريض من المواطنين الراغبين في معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في البنوك المصرية، خاصة الراغبين في أداء فريضة العمرة أو الحج هذا العام، حيث أعلنت بعض شركات السياحة عن أسعار الرحلات الجوية والبرية للأراضي السعودية، فيما يلجأ الملايين من العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية إلى المنصات الإلكترونية لمعرفة أسعار الصرف.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 يناير 2023

يقدم التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في البنوك المصرية وفقًا للوحة التعاملات المالية، وهي كالتالي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 7.95 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.

وصل الريال إلى 7.90 جنيه للشراء و 7.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

في بنك مصر قدر الريال السعودي بنحو 7.90 جنيه للشراء و 7.94 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 7.93 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 7.91 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي وصلت قيمة للريال السعودي إلى 7.96 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في بنك البركة الإسلامي سجل سعر الريال نحو 7.90 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.



في بنك قناة السويس سجل الريال نحو 7.91 جنيه للشراء و 7.98 جنيه للبيع.



في بنك التعمير والإسكان وصل الريال إلى 7.99 جنيه للبيع و 7.80 جنيه للشراء.

في بنك المشرق سجل الريال نحو 7.94 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.



في المصرف العربي الدولي AIB سجل الريال نحو 7.93 جنيه للشراء و 7.98 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني سجل الريال نحو 7.94 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.



في بنك كريدي أجريكول سجل الريال نحو 7.89 جنيه للشراء و 7.98 جنيه للبيع.



في بنك الكويت الوطني NBK سجل الريال نحو 7.74 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.



في بنك بلوم سجل الريال نحو 7.85 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي الكويتي سجل الريال نحو 7.96 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال نحو 7.69 جنيه للشراء و 7.98 جنيه للبيع.



في بنك سايب سجل الريال نحو 7.83 جنيه للشراء و 7.98 جنيه للبيع.

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