الأحد 29 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مصحف وسجادة صلاة.. «دار البيان» تطرح هدايا لرواد معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

بألوان زاهية وترتيب منظم الشكل، تم وضعهم على شكل هدايا مقدمة، تزينت بشرائط الألوان، تحتوي بداخلها على سجادة صلاة ومصحف بألوان زاهية تلفت أنظار كافة جمهور معرض الكتاب.

هكذا خصص جناح دار البيان العربي جزء كبير من المكتبة لوضع بعض الهدايا التي تمثلت في مصحف وسجادة صلاة بشكل مميز وألوان زاهية، تم وضعها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ولاقت السجادة والمصحف إعجاب العديد من رواد المعرض والذين تهافتوا عليها نظرًا لشكلها المميز، والتي تناسب صغار السن والفتيات أكثر من الرجال والكبار.

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وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الأحد، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في رابع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

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ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب جمهور معرض الكتاب ركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب رواد معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٤

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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