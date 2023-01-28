السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف: لا نحدد وقت صلاة التراويح.. الأمر متروك للمصلين وأئمة المساجد

وزير الأوقاف محمد
وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما يقرأ من القرآن في صلاة التراويح يرجع إلى ما يتوافق عليه الإمام دون إفراط ولا تفريط.

وأوضح جمعة، خلال المؤتمر الصحفي التحضري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن وزارة الأوقاف لم تحدد وقتا لأداء صلاة التراويح، موضحا أن الأمر في صلاة التراويح سواء كانت بجزء من القرآن الكريم أو بما تيسر منه متوقف على التوافق بين المصلين وإمام المسجد، والأمر في الإطلاق للمصلين حتى يختار كل مسجد ما يناسبه.

وأضاف أنه لأول مرة في تاريخ مساجد وزارة الأوقاف سيؤدي صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك في المساجد الكبرى كبار القراء.

كما أعلن الوزير عن الانتهاء من تفسير المنتخب للقرآن باللغة العبرية.

وكشف جمعة عن أن عدد الدول المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ٢٩، التي تنطلق السبت المقبل ولمدة خمس أيام.

وقال وزير الأوقاف، في المؤتمر الصحفي لاستعراض تفاصيل المسابقة، اليوم: هناك ٥٨ دولة حول العالم منها ٣٣ إفريقية، وسبع محكمين من ٧ دول هي "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان".

وأشار إلى أن المسابقة يشارك بها ١٠٨ متسابقين على مستوى العالمي، بإجمالي جوائز ٢ مليون جنيه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اداء صلاة التراويح أكد الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار الدكتور محمد مختار جمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير

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على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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