هل نتيجة الصف الثاني الثانوي درجات ام تقديرات 2023 وموعد إعلانها

ينتظر طلاب الصف الثاني الثانوي إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول مع استمرار عمليات التصحيح والتدقيق حتى الان حيث أجرى الطلاب الامتحانات بعضها الكتروني وبعضها ورقي، وحددت مديريات التربية والتعليم في المحافظات موعد إعلان نتيجة 2 ثانوي عام ، وكيفية تقييم النتيجة سواء تقديرات أو درجات، وهو ما توضحه الدستور في التقرير التالي.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 سيتم اعلانها في الاسبوع الثاني لاجازة نصف العام مع استمرار عمليات التصحيح والتدقيق لجميع المواد حتى الآن .

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة يوم الاثنين المقبل الموافق 6 فبراير 2023 وهو الاسبوع الثاني من اجازة منتصف العام التي بدأت أول أمس السبت .

موعد نتيجة ثانية ثانوي عام

ويستطيع طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الاستعلام عن النتيجة الكترونيًا من خلال بوابة التعليم الأساسي بالضغط هنــــــــــــــــــــــا .

ويذكر أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الاول ما زالت مستمرة، وحسب تصريحات مديريات التربية والتعليم فإنه سيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم إعلان النتائج فى المدارس بالدرجات، بعد أن انتهت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى 2 ثانوي عام والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.

نتيجة 2 ثانوي عام درجات ام تقديرات

حصل طلاب الصف الثاني الثانوي العام الدراسي الماضي 2021- 2022 على تقديرات خلال امتحانات الفصلين الدراسي الأول والثاني وهو ما أثار اللغط عند الطلاب ولأوياء الأمور إذا ما كانت نتيجة 2 ثانوي هذا العام ستكون تقديرات أيضًا كالعام الماضي وهو ما نفاه شادي زلطة، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم في تصريح له على جروب" حوار مجتمعي " .

وقال المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثاني الثانوي وأيضًا الأول الثانوي ستكون هذا العام درجات وليس تقديرات كما أشيع على صفحات السوشيال ميديا .

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