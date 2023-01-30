أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 30 يناير 2023 فى البنوك المصرية

يتابع المواطنين أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في البنوك المصرية من خلال لوحة التعاملات المالية والتي تحدث بياناتها المالية باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب، ومدى احتياج الأسواق المصرية للعملة الأجنبية و توافرها في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 30 يناير 2023

يستعرض التقرير أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في البنوك المصرية من خلال تحديثات لوحة التعاملات المالية المستمر وهي كما يلي :-

سعر العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.82 جنيه للشراء و 29.92 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي 32.41 جنيه للشراء و 32.52 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 36.97 جنيه للشراء و 37.10 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.94 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 97.71 جنيه للشراء و 98.05 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.12 جنيه للشراء و 8.14 جنيه للبيع.

سعر العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.74 جنيه للشراء و 29.84 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي 32.23 جنيه للشراء و 32.52 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 36.71 جنيه للشراء و 37 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.90 جنيه للشراء و 7.94 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 94.18 جنيه للشراء و 97 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.10 جنيه للشراء و 8.12 جنيه للبيع.



أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.90 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع.

بلغت قيمة اليورو الأوروبي 32.39 جنيه للشراء و 32.63 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 36.90 جنيه للشراء و 37.17 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي بنحو 7.96 جنيه للشراء و 7.97 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 94.92 جنيه للشراء و 98.06 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.13 جنيه للشراء و 8.15 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023