الأحد 29 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تعلن أحدث أسعار تذاكر رحلات العمرة خلال أيام

طائرات مصر للطيران
طائرات مصر للطيران

كشفت مصادر مطلعة بمصر للطيران أنه سيتم تحديد أسعار تذاكر رحلات العمرة الجديدة خلال أيام خاصة وأن القطاع التجاري قد حدد من قبل أن يوم 7 فبراير المقبل، هو موعد انتهاء مدة الأسعار الحالية المخصصة لتذاكر طيران عمرة شهر رجب، وطبقت الشركة  أسعار جديدة اعتبارا من منتصف يناير الجاري.

أسعار تذاكر عمرة شهر رجب

وقالت المصادر، إن تذاكر عمرة شهر رجب أعلنت الشركة عن أسعارها خلال منتصف العام الدراسي من الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل والذي يشهد زيادة في الإقبال على حجز برامج العمرة.

وأكدت شركة مصر للطيران في خطابها الموجه لوكلاء وشركات السياحة أنها عدلت أسعار تذاكر طيران العمرة والتي تتراوح من 8560 إلى 12990 جنيها باختلاف موعد العودة.

أسعار رحلات مصر للطيران

وأضافت الشركة، أنه تم تحديد سعر تذاكر خط «القاهرة -جده -القاهرة»، بسعر يتراوح من 8560 الي 8860 كما تم تحديد سعر تذكرة خط السفر «القاهرة- جدة/ المدينة المنورة- القاهرة» بسعر يتراوح من 8860 إلى 9160 جنيها.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تحديد سعر التذاكر لخطي القاهرة « القاهرة - المدينة المنورة/ جده - القاهرة »، « القاهرة - المدينة - القاهرة» بسعر يتراوح من 9060 إلى 9460 جنيها.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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